Od dziś w Nju mobile można dobrać trzeci numer za 9 lub 19 zł. Policzyliśmy, czy to się opłaca

Orange zachęca klientów do wykupienia kolejnego numeru w Nju mobile. Pojawiła się dodatkowa zniżka na trzecią kartę SIM w ramach jednej umowy.

Nju mobile to submarka Orange’a kierowana do tych nieco młodszych odbiorców, która przypadła do gustu zwłaszcza tym osobom i rodzinom, które mają na utrzymaniu dwa numery. Opłacanie dwóch kart SIM w ramach jednego rachunku to dobry sposób na oszczędności.

Klientów przy tej ofercie trzymają też atrakcyjne bonusy za staż, ale po wprowadzeniu oferty Orange Flex nieco starszy Nju, z którego korzysta już milion osób, zaczął nieco tracić na znaczeniu. Pomarańczowy operator uznał, że to już najwyższa pora przypomnieć o nim sobie i klientom.

To tylko jeden z wariantów nowej oferty Nju mobile

Nju mobile i wiele numerów na tej samej umowie

Już dawno w ramach Nju mobile można było wykupić poza główną kartą SIM z pakietem no-limit na rozmowy dodatkowy numer za mniejsze pieniądze. Za ten główny płaci się 39 zł (20 GB transferu, wiadomości SMS i MMS bez limitu), 29 zł (10 GB, wiadomości bez limitu) lub 19 zł (1 GB, wiadomości dodatkowo płatne). Dodatkowy numer można wykupić za 19 zł miesięcznie lub za 9 zł miesięcznie.

Ten drugi numer w Nju mobile, który wykorzystuje współdzieloną z pierwszym paczkę danych, kosztuje 9 zł miesięcznie w podstawowym wariancie niezależnie od wybranej taryfy na numerze głównym. Oznacza to, że klienci płacili średnio odpowiednio 39+9/2=24 zł (20 GB transferu), 29+9/2=19 zł (10 GB transferu) lub 19+9/2=14 zł (1 GB transferu) na osobę.

Oprócz tego drugi numer może kosztować 19 zł miesięcznie. Również i on współdzieli paczkę danych z numerem podstawowym, ale w tym przypadku klienci otrzymują dodatkowe 10 GB transferu. Trzy warianty, na jakie można się w tym przypadku zdecydować, to tym samym 39+19/2=29 zł (30 GB), 29+19/2=24 zł (20 GB) i 19+19/2=19 zł (11 GB).

Nowa oferta Nju mobile i zaokrąglone ceny

Teraz pojawiła się możliwość dobrania trzeciego numeru w Nju mobile za 9 zł lub 19 zł miesięcznie.

W przypadku osób, które wykupiły drugi numer za 9 zł miesięcznie, trzeci numer można dobrać za 19 zł miesięcznie i wtedy otrzymuje się 10 GB do podziału na trzy karty SIM. Z kolei pary, które za drugi numer płaciły wcześniej 19 zł miesięcznie i otrzymywały już 10 GB z tego tytułu, za trzeci będą płaciły 9 zł miesięcznie i nie otrzymają wtedy bez bonusu gigabajtów. W obu przypadkach wychodzi w sumie na to samo, a ceny prezentują się tak:

67 zł (39+19+9) za 3 numery i 30 GB (20+10) do podziału — ~22,33 zł za numer;

57 zł (29+19+9) za 3 numery i 20 GB (10+10) do podziału — 19 zł za numer;

47 zł (19+19+9) za 3 numery i 11 GB (1+10) do podziału — ~15,66 zł za numer.

Do tego dochodzi paczka danych w ramach Unii Europejskiej, która w zależności od taryfy ma 6,79 GB, 5,62 GB i 3,23 GB. Oprócz tego w każdym przypadku obowiązują bonusy za staż. Klienci, którzy wytrwają z Nju mobile najdłużej, mogą powiększyć swój pakiet danych. Po pół roku paczka gigabajtów zostaje podwojona, po roku mnożnik wynosi 2,5×, a po dwóch latach klienci mogą liczyć na trzykrotnie większy transfer danych do podziału.

Co istotne, mnożnik obejmuje zarówno pakiet podstawowy (20 GB, 10 GB lub 1 GB), jak i to dodatkowe 10 GB. Łącznie w taryfie, w której płaci się 22,33 zł za numer, można liczyć maksymalnie na 90 GB do podziału, czyli średnio po 30 GB na głowę. W nieco tańszym wariancie przy opłacie 19 zł za numer można liczyć na 60 GB po dwóch latach, czyli 20 GB na każdą kartę SIM. Trzeci wariant, czyli ten za 15,66 zł miesięcznie, może oferować do 33 GB, czyli 11 GB na każdą kartę SIM.