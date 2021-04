Poznański Q-Workshop ma powody do zadowolenia. Polscy producenci kości do gier osiągnęli sukces na platformie Kickstarter, finansując projekt wiedźmińskich gadżetów w zaledwie 67 minut.

Dokładnie 67 minut. Tyle wystarczyło, aby poznańskim rzemieślnikom z Q-Workshop udało się sfinansować oficjalną serię kości na licencji Wiedźmina. W trakcie pisania tego tekstu firma z Poznania zebrała już ponad 610 000 złotych, pozyskując finansowe wsparcie od ponad 1700 internautów z całego świata. Z 22 dniami do zakończenia zbiórki, możemy być pewni, że The Witcher Hybrid Dice zgromadzi znacznie większą sumę.

Zestaw kości na licencji Wiedźmina wyróżnia się niezwykłą jakością, którą gwarantują Polacy z Q-Workshop.

Q-Workshop to poznańska firma wyspecjalizowana w produkcji wysokiej jakości unikalnych kości do gier. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się niesamowite projekty, jak stylizowany na ludzkie kości zestaw Dice Macabre czy przepiękne metalowe kości Call of Cthulhu. W papierowe RPG ostatni raz grałem na studiach, ale przeglądam produkty Q-Workshop i aż mnie świerzbi w portfelu.

Wiedźmin to nie pierwsza użyczona licencja, w oparciu o którą Q-Workshop tworzy kości do gry. Wcześniej poznańska firma nawiązała współpracę z takimi franczyzami jak Divinity: Original Sin, Pathfinder, RuneQuest czy właśnie Zew Cthulhu. Q-Workshop podkreśla, że ich kości są produkowane w Polsce, wysyłane na cały świat, a do tego zostały objęte dożywotnią gwarancją. Dokładnie tak samo będzie z zapowiedzianymi zestawami na licencji Wiedźmina.

Fani mogą wybrać rozmaite zestawy wiedźmińskich kości, łącznie z piękną edycją za 350 euro.

Sądzicie, że tylko szaleniec kupiłby zestaw kości wraz z pudełkiem do wiedźmińskiego pokera za 350 euro? Cóż, popyt na kolekcjonerski towar od Q-Workshop był tak wielki, że polscy producenci musieli zorganizować na Kickstarterze dodatkowe zapisy na ten najdroższy zestaw z wiedźmińskiej oferty. Nie dziwię się, jeśli po drugiej fali zamówień trzeba będzie zorganizować trzecią turę zapisów.

Najtańszy zestaw kości kosztuje 24 euro i składa się z pięciu klasycznych sześciobocznych D6, umożliwiających zabawę w wiedźmińskiego pokera. Miłośników papierowych RPG silniej zainteresuje zestaw za 29 dolarów, składający się z kości D4, D6, D8, D10, D12, D20 oraz kości procentowej. Za wymienione ceny otrzymamy kości w najprostszej, plastikowej wersji. Cena drewnianych kości umieszczonych w pięknych metalowych obramowaniach jest ponad dwukrotnie wyższa.

Poza samymi kośćmi, Q-Workshop zaoferuje szereg dodatków na licencji Wiedźmina, jak kolekcjonerskie monety, materiałowe mieszki czy kubki do rzucania kośćmi.