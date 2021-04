GTA 5 powraca do Xbox Game Pass i trafia do streamingu xCloud

1 interakcji

Grand Theft Auto 5 ponownie trafiło do usługi Xbox Game Pass. W przestępcę w kultowej grze Rockstara wcielimy się tym razem nawet na smartfonach. GTA 5 dostępne będzie w ramach streamingu xCloud.

GTA V po raz pierwszy trafiło do usługi Xbox Game Pass w styczniu 2020 r. Najbardziej dochodowy hit Rockstara w historii nie zagrzał jednak w bibliotece miejsca na długo, a po zaledwie kilku miesiącach gracze musieli się pożegnać zarówno z kampanią, jak i z trybem GTA Online. Podobnie wyglądało to zresztą w przypadku Red Dead Redemption 2, które również pojawiło się i znikło.

Po roku od usunięcia GTA 5 z bazy Xbox Game Pass hit Rockstara powraca.

Microsoft podzielił się tą informacją właśnie na Twitterze, gdzie opublikowano grafikę prezentującą nadchodzące nowości w usłudze. Dzięki temu obrazkowi wiemy, że Grand Theft Auto V dostępne będzie ponownie na konsolach, a do tego tym razem po raz pierwszy w grę zagramy na smartfonach z Androidem z wykorzystaniem usługi xCloud.

Niestety posiadacze pecetów muszą obejść się smakiem, gdyż pecetowej wersji GTA 5 firma z Redmond nie udostępnia, a streaming gier na komputery jest dopiero w fazie testów. Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku graczy korzystających z komputerów GTA V można było w zeszłym roku przypisać sobie na stałe do konta w Epic Games Store.

Grand Theft Auto 5 to nie jedyna nowa gra, która trafia do usługi Xbox Game Pass w kwietniu 2021 r.

Na liście znalazły się również Rain on Your Parade (konsola, PC, chmura), Pathway (PC), NLB The Show 21 (konsola, chmura), Zombie Army: Dead Wart 4 (konsola, PC, chmura), NHL 21 (konsola), Disneyland Adventures (chmura) i Rush (chmura). Warto też przypomnieć, że w ostatnim czasie Microsoft wprowadził do xClouda również wiele gier z Xboksa i Xboksa 360, które są uruchamiane na serwerach opartych o Xboksy One w ramach wstecznej kompatybilności.