Rodzime książkowe uniwersum otrzyma grę wideo. Komornik pokaże Polskę po nieudanej biblijnej apokalipsie

Komornik: Nieskruszony to gra polskiego Sylen Studio, osadzona w wyjątkowym książkowym uniwersum Michała Gołkowskiego. Tytuł będzie połączeniem cRPG oraz opowieści wizualnej, przedstawiającym Polskę w trakcie nie-do-końca-udanej biblijnej apokalipsy.

Przyznam, że nie czytałem Komornika napisanego przez Michała Gołkowskiego. Wystarczył jednak krótki opis świata przedstawionego przez polskiego pisarza, abym od razu zamówił e-booka. Gołkowski roztacza bowiem przed czytelnikiem szyderczą wizję nieudanej biblijnej apokalipsy. Ludzie - jak to ludzie - umrzeć jednak nie chcieli, nawet gdy obiecywano im niebieskie pastwiska. Zaradność, kreatywność oraz zdolność adaptacji naszego gatunku sprawiła, że Dzień Sądu okazał się co najwyżej połowicznym sukcesem.

Po apokalipsie ludzi miało już nie być, ale wielu przebiegłych homo sapiens odprawiło swoich aniołów z kwitkiem. Porażka niebiańskich orszaków wymusiła na „Górze“ niekonwencjonalne działania. W ten sposób powstali Komornicy - ludzkie istoty z zapożyczonymi niebiańskimi mocami, mający przyspieszyć rozwleczony proces przejścia na drugi świat całej populacji.

Gra Komornik: Nieskruszony przedstawi wydarzenia na kilka lat sprzed akcji książkowej trylogii.

Dzięki takiemu zabiegowi polska produkcja będzie ciekawą pozycją zarówno dla fanów postapokaliptycznego uniwersum, jak również osób takich jak ja, którzy Komornika wciąż nie przeczytali. Gra wideo może stanowić świetny wstęp do późniejszej lektury książek. Co jeszcze lepsze, za scenariusz interaktywnej produkcji odpowiada sam Michał Gołkowski. Dzięki temu mamy pewność, że historia będzie nie tylko zgodna z uniwersum, ale również na odpowiednio wysokim poziomie.

Producenci gry Komornik: Nieskruszony zapowiadają swoje dzieło jako połączenie cRPG, gry paragrafowej oraz visual novel. Taka mieszanka kojarzy mi się z dwoma innymi polskimi grami wydanymi w ostatnim czasie: Vampire: The Masquerade - Coteries of New York oraz Vampire: The Masquerade - Shadows of New York. Za wirtualnego Komornika odpowiada Sylen Studios - niezależna ekipa z Krakowa. Studio podkreśla, iż ich opowieść tekstowa będzie się radykalnie wyróżniać na tle całego gatunku, za sprawą bogatej liczby zróżnicowanych grafik oraz projektów. Na czele Sylen Studios stoi Marcin Janiszewski, producent gier pracujący wcześniej w CD Projekt RED i Flying Wild Hog.

Nieskruszony to dopiero początek przygody. Komornik ma być stałym bywalcem świata gier wideo.

Zaplanowany jeszcze na 2021 r. Komornik: Nieskruszony to tylko rozgrzewka dla Sylen Studios przed znacznie większym projektem. Studio zamierza wydać do 2023 r. trójwymiarową grę Action RPG o tytule Komornik, nad którą docelowo będzie pracować około 40 deweloperów, a także pisarz Michał Gołkowski. Uniwersum Gołkowskiego ma mieć kluczowe znaczenie dla polskiej spółki. To z myślą o Komorniku Sylen zawiesiło prace nad inną grą - Dream of Gods - koncentrując wszystkie zasoby na projektach zaplanowanych na 2021 i 2023 rok.