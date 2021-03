Kosmiczna tapeta tygodnia: Słońce w pełnej glorii. Pobierz i ustaw jako tło pulpitu

Przestawiliśmy już czas na letni, niby zrobiło się trochę cieplej, ale jakoś wiosny w powietrzu jeszcze nie czuć. Słońca wciąż na niebie stosunkowo mało. Dlatego dzisiaj na tapecie ląduje właśnie nasza gwiazda dzienna.

Kilka słów o zdjęciu

Choć samo zdjęcie wygląda fantastycznie, to stanowi ono mozaikę złożoną z kilku fotografii wykonanych w różnych zakresach promieniowania przez kilka różnych sond kosmicznych. Takiego obrazka jak powyżej na niebie nie zobaczymy.

Wszystkie zdjęcia składające się na tę mozaikę wykonano w trakcie całkowitego zaćmienia Słońca 2 lipca 2019 r. Do jej stworzenia wykorzystano zdjęcia zrobione w ultrafiolecie przez sondę SOHO (obserwującą promieniowanie o długości fali 284 angstremów - 284 Å), oraz za pomocą czterech różnych filtrów zainstalowanych na pokładzie sondy SDO (193 Å, 211 Å, 304 Å oraz 171 Å).

Dla porównania człowiek jest w stanie za pomocą oczu zobaczyć promieniowanie w zakresie od 3800 Å do 7000 Å.

Dzięki obserwacjom prowadzonym w ultrafiolecie, na zdjęciu widać wiele szczegółów rozległego pola magnetycznego Słońca podczas zaćmienia. Na samej tarczy gwiazdy widać bardzo aktywny region, natomiast na biegunach widać nieco ciemniejsze obszary i silne strumienie jonów.

Kilka słów o Słońcu

W powszechnej świadomości astronomowie pracują w nocy, bo przecież wtedy jest ciemno i widać gwiazdy. W dzień zatem astronomowie powinni spać, bo Słońce uniemożliwia im pracę. No dobrze, może trochę przesadziłem. Nie zmienia to faktu, że kiedy mowa o astronomii, to Słońce jakoś natychmiast się z nią nie kojarzy. Tymczasem to wyjątkowy obiekt, który stanowi dla astrofizyków istne laboratorium. Wszak, jakby nie patrzeć jest to jedyna gwiazda na naszym niebie, która nie jest tylko punktowym źródłem światła, a dyskiem, na którym swobodnie możemy obserwować ogrom szczegółów. Nic zresztą dziwnego, Słońce oddalone jest od Ziemi o niecałe 150 milionów kilometrów, podczas gdy następna najbliższa nam gwiazda (Proxima Centauri) znajduje się aż 40 bilionów kilometrów od Ziemi.

Słońce klasyfikowane jest jako żółty karzeł. Jego średnica wynosząca 1 392 684 km jest prawie 110 razy większa od średnicy Ziemi. Z jednej strony wszyscy wiedzą, że jest to największy obiekt Układu Słonecznego, ale już nie wszyscy wiedzą, jak bardzo masą Słońce przewyższa wszystko inne w Układzie Słonecznym. W naszym układzie planetarnym oprócz Słońca znajdziemy Merkurego, Wenus, Marsa, Ziemię, Jowisza, Saturna, Urana, Neptuna (i Plutona), ich liczne księżyce oraz cały Pas Planetoid i komety. Gdyby zebrać masę tych wszystkich obiektów, to Słońce odpowiada za 99,86 proc. tej masy.

Ewolucja Słońca

Słońce powstało 4,567 mld lat temu. Od tego czasu w procesie fuzji jądrowej spokojnie zamienia wodór w hel. Choć w każdej sekundzie we wnętrzu Słońca w hel zamienia się 620 mln ton wodoru, to zapasy wodoru wyczerpią się w nim dopiero za 5,4 mld lat. Wtedy też Słońce zacznie powiększać swoje rozmiary i przejdzie w stadium czerwonego olbrzyma, który po drodze pochłonie i Merkurego i Wenus (los Ziemi jest wciąż niepewny), stając się po ok. 1,5 mld lat dwieście razy większy niż obecnie. Z czasem czerwony olbrzym odrzuci swoje zewnętrzne warstwy, które utworzą na chwilę (ok. 10 000 lat) mgławicę planetarną. Po Słońcu pozostanie jedynie biały karzeł, który stopniowo będzie stygł przez kolejne biliony lat.

Dopóki zatem pogoda nie uraczy Was odpowiednią dawką bezchmurnego nieba, możecie ustawić sobie Słońce na tapecie komputera czy smartfonu. Zawsze to coś.

Powyższą grafikę w wielu różnych formatach możesz pobrać na swoje urządzenia ze strony Europejskiego Obserwatorium Południowego.

Inne kosmiczne tapety tygodnia znajdziesz tutaj.