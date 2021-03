Smartwatch na każdą okazję. W RTV Euro AGD kupisz zegarki Garmina w świetnych cenach

Nieważne, czy trenujesz do triatlonu czy szukasz eleganckiego smartwatcha do codziennego użytku. Garmin ma w swojej ofercie zegarek, który przypadnie ci do gustu.

Inteligentne zegarki Garmina są odpowiedzią na większość zastrzeżeń, jakie sceptycy mają do współczesnych smartwatchy. Podczas gdy wiele smart-zegarków pracuje na jednym ładowaniu góra dwa dni, w Garminie normą jest niemal tydzień, a w przypadku zegarków stricte sportowych: znacznie więcej.

Garmin ma też sport zaszyty głęboko w swoim kodzie genetycznym, więc nawet wybierając zegarek bardziej elegancki niż sportowy, dostajemy szereg funkcji pro-zdrowotnych najwyższej klasy.

Sam od blisko roku noszę na nadgarstku Garmina fenix 6 i nie zamieniłbym go na żaden inny smartwatch w tej cenie. Nie tylko ładuję go najczęściej raz na 10 dni, ale też dzięki super wytrzymałej obudowie nie muszę się martwić, że uszkodzę go podczas treningu czy pracy. Na co dzień oferuje on zaś wszystko, czego naprawdę potrzebuję - stałe monitorowanie zdrowia, przekazywanie powiadomień, sterowanie muzyką ze smartfona i płatności zbliżeniowe.

Jaki smartwatch Garmina wybrać? Garmin vívoactive 4S to wybór najbardziej uniwersalny.

Spośród wszystkich inteligentnych zegarków w portfolio Garmina, seria vívoactive jest tą najbardziej „wypośrodkowaną”. Z jednej strony oferuje większość funkcji fitnessowych topowej serii fenix, ale zamyka je w mniejszym, lżejszym opakowaniu, z dotykowym ekranem i funkcjami smart.

Garmin vívoactive czwartej generacji dostępny jest w dwóch odmianach: 4 i 4S. Jedynym, co je od siebie odróżnia, jest rozmiar wyświetlacza - Garmin vívoactive 4 oferuje ekran o przekątnej 1,3”, zaś vívoactive 4S o przekątnej 1,1”. Można więc dobrać zegarek zależnie od rozmiaru nadgarstka. Paniom z pewnością do gustu bardziej przypadnie mniejszy model, także ze względu na jaśniejsze, bardziej eleganckie warianty kolorystyczne.

Obydwa zegarki mają te same możliwości sport i smart. W obudowie wbudowano GPS, więc można biegać nie zabierając ze sobą smartfona, co dodatkowo ułatwia możliwość synchronizacji muzyki bezpośrednio w zegarku poprzez serwisy Spotify, Deezer i Amazon Music. Nie musimy się też obawiać o czas pracy, bo te zegarki wystarczy ładować raz w tygodniu.

Garmin vívoactive 4 i vívoactive 4S ma też wbudowany bardzo dokładny pulsometr, a także pulsoksymetr, szczególnie przydatny w dobie COVID-19. Monitorowanie wysycenia krwi tlenem pozwala szybciej wykryć, że z naszym organizmem zaczyna się dziać coś niedobrego.

Obydwa warianty mają wodo- i pyłoszczelną obudowę, więc można z nimi ćwiczyć w deszczu, a nawet pływać w basenie. A skoro o ćwiczeniach mowa, to Garmin vívoactive 4S i vívoactive 4 posiadają wbudowane plany treningowe Garmin Coach z animacjami treningowymi, które ułatwią trening zarówno początkującym, jak i zaawansowanym amatorom sportu.

Obydwoma zegarkami możemy też płacić w sklepie, jeśli tylko nasz bank wspiera standard płatności Garmin Pay.

Więcej o Garmin vívoactive 4 dowiecie się z naszej recenzji:

Jaki smartwatch Garmina wybrać? Garmin Lily to najbardziej stylowa propozycja.

Nie każdy jest biegaczem i nie każdemu zależy na wbudowanym module GPS w zegarku. Czasem szyk i elegancja są ważniejsze, a funkcje smart bardziej potrzebne niż sport. Tutaj doskonałym wyborem będzie najnowszy zegarek w portfolio Garmina - Garmin Lily, kosztujący w RTV Euro AGD mniej niż 1000 zł.

Lily na tle innych smartwatchy Garmina jest przede wszystkim malutki. Ma on najmniejszą kopertę z całej rodziny (raptem 34,5 mm przekątnej) i waży zaledwie 24 g. Ma też wąziutki, filigranowy wręcz pasek, wzorowany na klasycznych kobiecych czasomierzach.

Wyróżnia go też wyświetlacz, który jest bardzo specyficzny i nawet gdy niczego nie wyświetla, przyciąga spojrzenie. Wyświetlacz jest pokryty trwałym wzorkiem, który nałożony jest niejako na wyświetlane grafiki. Nie przeszkadza on w odczytywaniu informacji na wyświetlaczu, a przydaje zegarkowi szyku na co dzień.

W tak małej obudowie nie zmieścił się niestety moduł GPS ani NFC do płatności zbliżeniowych. Garmin Lily nadal potrafi jednak nadspodziewanie wiele, jak na takie maleństwo.

Lily oferuje:

całodobowy pomiar tętna

monitorowanie kroków + alerty, żeby się ruszyć

zliczanie spalonych kalorii

zliczanie minut aktywności

zliczanie wypitej wody (ręczne, oczywiście)

poziom stresu

Body Battery

monitorowanie oddechu + ćwiczenia oddechowe

pulsoksymetr/pomiar wysycenia krwi tlenem

monitorowanie cyklu menstruacyjnego i ciąży (ręczne)

kalkulację VO2max

wodoszczelność

GPS z wykorzystaniem podłączonego przez Bluetooth telefonu

alarmy bezpieczeństwa z opcją powiadamiania wybranych kontaktów

sterowanie muzyką

powiadomienia z telefonu, kalendarz

alerty dla wybranych aktywności (np. czas, dystans, kalorie, tętno)

autolap (ale tylko 1 km / 1 mila - bez opcji ustawienia własnych)

LiveTrack

wyliczanie tętna spoczynkowego

wiek sprawnościowy

monitorowanie snu

alerty nietypowego tętna

do 5 dni bez ładowania

konfigurowalne strefy tętna

automatyczne rozpoczynanie aktywności

Do tego dochodzi oczywiście kilka profili aktywności:

chód

bieg

kardio

trening siłowy (z automatycznym kończeniem/zaczynaniem serii)

pływanie na basenie

jazda rowerem

bieżnia

stepper

pilates

joga

oddech

orbitrek

Garmin Lily ma nadspodziewanie duże możliwości jak na swoje gabaryty i elegancję. Wszystkiego, co musicie o nim wiedzieć, dowiecie się z recenzji na Spider’s Web.

Zarówno Garmin Lily, Garmin vívoactive 4/4S, Garmin fenix 6 oraz szereg innych modeli firmy kupicie w specjalnej strefie w sklepie RTV Euro AGD. Spektrum zastosowań tych smartwatchy jest tak szerokie, iż z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

