Amazon jest mistrzem automatyzowania zadań i rozwiązywania problemów. Pracowników bolą nogi i plecy od harówki w magazynie? Ustawmy im automaty z darmowymi lekami przeciwbólowymi. Dalej marudzą? Zastąpmy ich robotami. Wchodzimy na polski rynek i trzeba przetłumaczyć nazwy produktów? Tłumacz online zrobi to taniej niż żywy człowiek.

Taniej na bank. Ale czy lepiej? Zobaczcie, jak wyglądają nazwy i opisy produktów na Amazonie, których autorem jest automatyczny system tłumaczeń.

Amazon.pl: Karma dla studentów

Tłumaczenie z języka niemieckiego zadziałało bezbłędnie, więc zamiast nazwy własnej mieszanki studenckiej dostaliśmy… karmę dla studentów. Opis tego produktu jest śmieszny w trzech wymiarach. Po pierwsze, to karma, po drugie, dla studenta i za 70 zł? Po trzecie, czym są „rodyny”.

Gdy home office wchodzi na pełnej

W ofercie Amazon.pl jest nawilżacz powietrza. Wygląda ładnie, udaje drewno, pewnie nawet działa poprawnie, ale… sypialnia biurowa? Tutaj home office komuś wszedł za mocno.

Uzupełnij sobie skórę

Pozostajemy w temacie nawilżaczy powietrza. Ten model potrafi uzupełniać suchą skórę. Nie pytajcie mnie, o co chodzi. Na wszelki wypadek opublikuję ten tekst m.in. w kategorii Nauka i dodam tag Medycyna.

Skrzynka pełna skarbów

Kupujesz słuchawki, dostajesz etui do ładowania. Wiadomo, tak jest na całym świecie. Jednak na Amazon.pl dostajesz skrzynkę do ładowania. Ile to musi ważyć?

Wieszak do gier

Czytając opis tego kasku, mój mózg rzeczywiście się na chwilę zawiesił. Amazonowy system tłumaczeń uznał, że „gamechanger”, to „wieszak do gier”. Pociesznie.

Amazon Polska: Pedał do gryzienia węża

Produkt się nazywa „Snake Bite” i popularnie określany jest pedałem. Amazon zrobił z tego „pedał do gryzienia węża”.

Miłej lektury

Jeśli czytanie opisów na Amazon.pl znudziło ci się, może zechcesz poczytać coś z beletrystyki. Polecam kategorię sensacja i przygoda. Czeka tam trójnik PCV z kolankiem. Warto!



Na koniec smutna wiadomość: jak sprawdziliśmy na Spider’s Web, zakupy na Amazon PL są droższe niż na Amazon DE. Można więc powiedzieć, że jedynym powodem, dla którego było warto wchodzić na polską wersję serwisu były śmieszne opisy produktów.

Te niebawem jednak znikną. Amazon się ogarnął i na gwałt szuka tłumaczy, którzy posprzątają ten bałagan.



