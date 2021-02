Pożary, katastrofy, wymieranie gatunków, ale i mnóstwa naturalnego piękna. Oto najlepsze zdjęcia przyrodnicze 2020 roku

Tak w dużym skrócie można opisać fotografie laureatów jednego z najbardziej prestiżowych konkursów fotografii dzikiej przyrody - Wildlife Photographer of the Year.

Wildlife Photographer of the Year to konkurs organizowany przez Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. W tym roku wyłoniono zwycięzców spośród ponad 49 tys. zgłoszeń. Laureatów głównego konkursu zobaczyliśmy już jakiś czas temu, a ich galerię prezentujemy nieco niżej.

Ludzie wybrali. Zdjęcie z drona najlepsze

W tym tygodniu poznaliśmy zwycięzców wybranych przez internautów, którzy oddali aż 55 tys. głosów. Oto pięć najlepszych fotografii przyrody, które otrzymały People’s Choice Award.

„Bushfire” Robert Irwin, Australia / zwycięzca Wildlife Photographer of the Year People’s Choice Award

Zwycięskie zdjęcie zostało wykonane przez Roberta Irwina i nosi tytuł „Bushfire”. Fotografia przedstawia niszczycielskie pożary, które w zeszłym roku nawiedziły północną Australię. Twórca tak opisuje zdjęcie:

Linia ognia pozostawia ślady zniszczenia na terenach leśnych w pobliżu granicy rezerwatu Steve Irwin Wildlife Reserve w Cape York w Queensland w Australii. Obszar ten ma duże znaczenie dla ochrony przyrody, znajduje się tam ponad 30 różnych ekosystemów i jest domem dla wielu zagrożonych gatunków. Pożary są jednym z największych zagrożeń dla tego cennego siedliska. Chociaż naturalne pożary lub zarządzane wypalanie mogą być dość ważne w ekosystemie, to kiedy są one wzniecane celowo i bez zastanowienia, często w celu wypłoszenia dzikich świń na polowanie, mogą wymknąć się spod kontroli i mogą zniszczyć ogromne obszary.

Zdjęcie zostało wykonane z drona i ma klasyczną, ale popularną kompozycję 50/50, czyli linia pożaru dzieli obraz na dwie różne części. Z jednej strony widać dziewiczy, naturalny obszar chroniony, a z drugiej - jego zdewastowane pozostałości.

Zdjęcie Irwina zostało najwyżej ocenione spośród grupy 25 finałowych fotografii od momentu ich wyłonienia na początku grudnia 2020 r. Wraz z czterema innymi finałowymi fotografiami, fotografia Irwina zostanie zaprezentowana na wystawie Wildlife Photographer of the Year w Narodowym Muzeum Historii w Londynie po jego ponownym otwarciu. Ekspozycja będzie otwarta do 1 sierpnia 2021 r. Na wystawy takie jak ta czekamy w tym roku bardziej niż kiedykolwiek.

Pozostałe cztery fotografie prezentują zupełnie inne sytuacje, ale wszystkie są blisko natury

Wzruszający portret wykonany przez Ami Vitale przedstawia Josepha Wachira. Mężczyzna pociesza Sudana, ostatniego samca nosorożca białego północnego, który pozostał na ziemi, na chwilę przed jego śmiercią w Ol Pejeta Wildlife Conservancy w północnej Kenii.

„The last goodbye” - Ami Vitale, USA / Highly commended 2020 Wildlife Photographer of the Year People’s Choice Award

Cierpiąc na komplikacje związane z wiekiem, zmarł w otoczeniu ludzi, którzy się nim opiekowali. Jak pisze autorka fotografii, „z każdym wyginięciem cierpimy bardziej niż z powodu utraty zdrowia ekosystemu. Kiedy widzimy siebie jako część przyrody, rozumiemy, że ratowanie przyrody to tak naprawdę ratowanie nas samych”. Ami ma nadzieję, że spuścizna Sudana posłuży jako katalizator do przebudzenia ludzkości do tej rzeczywistości.

„Hare ball” - Andy Parkinson, UK / Highly commended 2020, Wildlife Photographer of the Year People’s Choice Award

Wspaniale skomponowany zimowy portret „Hare ball” Andy'ego Parkinsona, ukazuje zające górskie w pobliżu Tomatin w Highlands – górzystym regionie północnej Szkocji. Andy spędził tam aż pięć tygodni, obserwując te zwierzęta.

Czekałem cierpliwie na jakikolwiek ruch - przeciągnięcie się, ziewnięcie czy drgnięcie - który zazwyczaj następował co 30 do 45 minut. Gdy czuwałem, zmarznięty i leżący, z wiatrem wiejącym z prędkością 50-60 mil na godzinę, zimno zaczęło mi bardzo doskwierać i rozpraszać, a palce trzymające lodowaty metalowy korpus aparatu i obiektyw zaczęły parzyć. Wtedy nadeszła ulga, gdy ta mała samiczka ułożyła swoje ciało w idealny kulisty kształt. To był ruch czystej radości. To są chwile, na które czekam. Momenty odosobnienia, fizycznego wyzwania i, co najważniejsze, czasu spędzonego z naturą. Andy Parkinson

„Close encounter”, Guillermo Esteves, USA /

Highly commended 2020, Wildlife Photographer of the Year People’s Choice Award

Trzecie zdjęcie to „Bliskie spotkanie”, czyli niezwykła chwila uchwycona przez Guillermo Estevesa, w której zaniepokojonym Labrador w samochodzie spogląda na ogromnego łosia na zewnątrz.

Guillermo fotografował łosie na poboczu drogi w Antelope Flats w Parku Narodowym Grand Teton w stanie Wyoming w USA, gdy ten duży osobnik zainteresował się psem. Kierowca samochodu nie zdążył go ruszyć, zanim łoś się zbliżył. Na szczęście łoś stracił zainteresowanie i po kilku chwilach ruszył w dalszą drogę.

„Drey dreaming”, Neil Anderson, UK /

Highly commended 2020, Wildlife Photographer of the Year People’s Choice Award

Ile wiewiórek euroazjatyckich widzicie na zdjęciu Neila Andersona? Trzeba poświęcić chwilę, aby dostrzec, że są dwie! Twórca opisuje, że w chłodnych miesiącach wiewiórki mają w zwyczaju wspólnie spać w jednym ciepłym, komfortowym miejscu, nawet jeśli nie są ze sobą spokrewnione. Fotograf zdawał sobie z tego sprawę i przygotował specjalną skrzynkę w jednej z sosen w pobliżu swojego domu w szkockich Highlands, do której jesienią sprowadziły się dwa osobniki.

Żeby wykonać to urocze zdjęcie, Anderson zainstalował w środku aparat i światło LED z dyfuzorem. W skrzynce było dużo naturalnego światła, więc powoli zwiększał natężenie lampy, by wyeksponować wiewiórki. Dzięki aplikacji Wi-Fi w telefonie mógł robić zdjęcia z ziemi.

Najlepsze fotografie dzikiej przyrody 2020 r.

Oto galeria zwycięzców konkursy wybranych przez jury. Główną nagrodę otrzymał Siergiej Gorszkow, który uchwycił tygrysicę syberyjską przytulająca się do prastarej mandżurskiej jodły. Warto także zajrzeć na stronę konkursu po więcej informacji o fotografiach.

„The embrace”, fot. Sergey Gorshkov, Rosja, Winner 2020, Animals in their Environment, GRAND TITLE WINNER

Fot. Liina Heikkinen, Winner 2020, 15-17 years old, YOUNG GRAND TITLE WINNER

„When mother says run”, fot. Shanyuan Li, Chiny

Winner 2020, Behaviour: Mammals

„A mean mouthful”, fot. Sam Sloss, Włochy/USA

Winner 2020, 11-14 years old

„The last bite” fot. Ripan Biswas, Indie

Winner 2020, Wildlife Photographer of the Year Portfolio Award

„Backroom business”, fot. Paul Hilton, UK/Australia

Winner 2020, Wildlife Photojournalist Story Award

„The pose”, fot. Mogens Trolle, Dania

Winner 2020, Animal Portraits

„Etna’s river of fire”, fot. Luciano Gaudenzio, Włochy

Winner 2020, Earth’s Environments

„Show Business”, fot. Kirsten Luce, USA

Winner 2020, Wildlife Photojournalism: Single Image

„Great crested sunrise”, fot. Jose Luis Ruiz Jiménez, Hiszpania

Winner 2020, Behaviour: Birds

„Life in the balance”, fot. Jaime Culebras, Hiszpania

Winner 2020, Behaviour: Amphibians and Reptiles

„Out of the blue”, fot. Gabriel Eisenband, Kolumbia

Winner 2020, Plants and Fungi

„A tale of two wasps”, fot. Frank Deschandol, Francja

Winner 2020, Behaviour: Invertebrates

„Perfect balance”, fot. Andrés Luis Dominguez Blanco, Hiszpania

Winner 2020, 10 years and under

„Watching you watching them”, fot. Alex Badyaev, Rosja/USA

Winner 2020, Urban Wildlife

