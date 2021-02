Nowa aktualizacja systemu PlayStation 5. Sony rozwiązuje problemy z grami na płytach

PlayStation 5 właśnie otrzymało nową aktualizację oprogramowania. Łatka oznaczona numerem 20.02-02.50.00 zwiększa stabilność systemu, a także rozwiązuje irytujący problem z wybranymi grami PS4 na płytach.

Najnowsza aktualizacja PS5 to niemal 900 MB danych. Lista zmian i nowości wprowadzonych wraz z nową wersją oprogramowania jest bardzo krótka i dotyczy głównie problemu z niektórymi grami PS4 na fizycznych nośnikach.

Nowa aktualizacja oprogramowania PlayStation 5 rozwiązuje problem z aktualizacjami gier PS4 do wersji PS5.

W przypadku cyfrowych kopii gier na PlayStation 4 bezpłatne aktualizacje do wersji PlayStation 5 zdobywa się i pobiera w dosyć prosty sposób. Wystarczy wyrazić chęć korzystania z darmowej aktualizacji, a następnie pobrać natywną grę na PS5 do pamięci konsoli. Wszystko to kwestia dwóch, trzech kliknięć. W ten sposób „podbiłem” do wersji dla PS5 takie cyfrowe gry z PS4 jak Mortal Kombat XL, Dead by Daylight, No Man’s Sky, Rainbow Six Siege, Destiny 2 czy Dirt 5.

Niestety, w przypadku gier dla PlayStation 4 dystrybuowanych na płytach, proces jest nieco bardziej uciążliwy. Pomimo zdobycia aktualizacji do wersji dla PlayStation 5 w PS Store, wkładane do napędu nośniki z grą dla PS4 i tak instalowały zawartość dla PlayStation 4, a także pobierały aktualizacje dla starszej konsoli. Osoba chcąca uruchomić grę w wersji PS5 musiała manualnie szukać jej w sklepie.

Ten możliwy do obejścia, ale irytujący, problem naprawia najnowsza aktualizacja oprogramowania. Dzięki niej konsola będzie pobierać i instalować wersję gry dla PlayStation 5, pomimo włożenia do napędu nośnika dla PlayStation 4. Oczywiście pod warunkiem, że wcześniej zdecydowaliśmy się na darmową aktualizację do wersji PS5 z poziomu PS Store.

Ta poprawka to tylko kropla w morzu oczekiwań posiadaczy PlayStation 5.

Na najnowszej platformie do gier Sony wciąż nie można tworzyć folderów z własnymi kolekcjami gier. Wielu użytkownikom brakuje wizualnych motywów, najlepiej animowanych i inspirowanych konkretnymi grami wideo. Nierozwiązany pozostaje problem z wyświetlaniem treści HDR na telewizorach Samsunga podczas rozgrywki w 120 klatkach na sekundę. Posiadacze solidnych zestawów audio liczą również na wsparcie dla standardu Dolby Atmos w grach wideo.

Dla mnie największym problemem PlayStation 5 jest niemożliwość rozbudowy pojemności konsoli. Sony wciąż nie pozwala zainstalować drugiego nośnika SSD, chociaż na rynku pojawiły się już odpowiednio szybkie pamięci. Jako tester, recenzent i kolekcjoner już dawno przekroczyłem te 860 GB pojemności i muszę odinstalowywać starsze gry, aby zrobić miejsce dla nowych. Na PS4 nie miałem tego problemu, dzięki zewnętrznemu nośnikowi HDD. Do PS5 również podłączymy zewnętrzne HDD (a nawet SSD), ale możemy na takim dysku zainstalować wyłącznie gry we wstecznej kompatybilności.