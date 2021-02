Nie jest już żadną tajemnicą, że Apple pracuje nad własnymi okularami AR. Apple Glass jest udoskonalane przez specjalistów, a kolejne patenty dotyczącego tego produktu trafiają do sieci. Najnowszy z nich jest bardzo ciekawy, ponieważ dotyczy funkcji automatycznego czyszczenia soczewek.

Kto by nie chciał mieć zawsze czystych i błyszczących okularów. To marzenie próbuje w jakimś stopniu zrealizować Apple, udoskonalając prototyp Apple Glass. Naszpikowane technologią okulary rozszerzonej rzeczywistości mają czyścić się same, na co wskazuje patent tej firmy.

Apple Glass ma czyścić soczewki i oprawki przy pomocy wibracji.

Urządzenie powinno być zdolne do usuwania drobinek kurzu, pyłków i innych zanieczyszczeń z powierzchni okularów. Będzie to możliwe dzięki wibracjom, niepozwalającym na stałe osiadać tego typu cząsteczkom na soczewkach oraz oprawkach. Co ciekawe, wibracje nie powinny przeszkadzać w korzystaniu z okularów. Pozwala to przypuszczać, że chodzi o niezwykle drobne, niezwykle delikatne drgania.

Raczej żadne wibracje nie sprawią, że z soczewki zniknie odcisk palca. Dokument firmy Apple sugeruje jednak, iż opatentowany system pozwoli dłużej utrzymać okulary w stanie czystości, z kolei nieustanna eliminacja drobnych cząsteczek z powierzchni wydłuży żywotność urządzenia, eliminując część problemów wynikających z tarcia czy korozji.

Apple Glass zostanie także nafaszerowane mikrofonami kierunkowymi.







Mikrofony zostaną zainstalowane na przedzie i po bokach urządzenia. Rejestratory będą w stanie określić kierunek i natężenie dźwięku, najprawdopodobniej zamieniając te dane na wizualne informacje wyświetlane na soczewkach okularów. Patent nie zdradza jednak, jak zostanie wykorzystane takie rozwiązanie.

Potencjał jest jednak olbrzymi. Przykładowo, wizualne ostrzeżenia na temat kierunkowych dźwięków mogą być wielką pomocą dla osób niedosłyszących. Jeśli Apple Glass będzie w stanie poinformować swojego użytkownika z wadą słuchu, że sto metrów na lewo dobiegają dźwięki budowy, z kolei 10 metrów przed nim uliczny grajek śpiewa List do M, byłoby to coś niesamowitego.

Apple Glass może rozwijać technologie, które znamy z Apple Watcha i iPhone’a - na przykład ostrzeżenia o groźnym dla zdrowia poziome hałasu w otoczeniu. Okulary mogłyby rozpoznawać głosy przyjaciół osoby niesłyszącej, błyskawicznie zamieniając je na napisy wyświetlane na soczewkach. To tylko pierwsze z brzegu pomysły, jakie przyszły mi do głowy.

Minie jeszcze sporo czasu, nim Google Glass trafi do sprzedaży.

Większość analityków sugeruje rynkową premierę gogli dopiero w 2023 roku. Okulary rozszerzonej rzeczywistości rzekomo przeszły pierwszą fazę produkcyjną, ale przed produktem jeszcze dwie kolejne. Potem nadejdzie okres testów, ocen i optymalizacji finalnego prototypu. Dopiero później rozpocznie się proces przygotowania modeli konsumenckich.