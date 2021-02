Studio filmowe w twojej kieszeni. Przegląd możliwości wideo Samsunga Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ma nie tylko ultra możliwości fotograficzne, ale także wideograficzne. Z takim sprzętem każdy może poczuć się filmowcem.

Internet filmem stoi. Już od kilku lat, wraz ze wzrostem jakości aparatów w smartfonach (i mobilnych pakietów danych…) statyczne obrazki w Sieci coraz częściej ustępują nagraniom wideo. Coraz więcej twórców nagrywających np. na YouTubie przestaje też widzieć potrzebę, by nagrywać swoje materiały czymkolwiek innym - smartfony osiągnęły poziom, który jeszcze kilka lat temu zdawał się nieosiągalny.

Niezależnie od tego, czy nagrywamy krótkie filmiki do mediów społecznościowych, czy tworzymy dłuższe produkcje na YouTube’a - smartfon może dziś zastąpić drogie kamery i komputery do obróbki.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G wynosi filmowe możliwości smartfonów na nowy poziom.

Nowy sztandarowy smartfon Samsunga oferuje niesamowite możliwości fotograficzne, o których więcej możecie przeczytać w recenzji aparatu autorstwa Marcina Połowianiuka:

Jego możliwości foto przenoszą się także do świata wideo, gdzie Galaxy S21 Ultra 5G jest nie mniej imponujący.

Jako jeden z nielicznych smartfonów na rynku, Galaxy S21 Ultra 5G pozwala np. nagrywać wideo w rozdzielczości 8K przy 24 klatkach na sekundę. Łatwo powiedzieć dziś „komu to potrzebne?”, ale pamiętajmy, że taki smartfon jak Galaxy S21 Ultra 5G kupuje się na kilka lat. Już dziś nagrania w rozdzielczości 8K są coraz bardziej powszechne, dzięki coraz większej liczbie kamer i aparatów, zdolnych rejestrować obraz w tej rozdzielczości. Z czasem pojawią się również przystępne cenowo ekrany zdolne tę rozdzielczość odtworzyć. I wtedy na pewno docenimy fakt, że kupiony kilka lat wcześniej smartfon potrafi nagrywać wideo z ogromną szczegółowością w wysokiej rozdzielczości. Wideo 8K w Galaxy S21 Ultra 5G jest też zapisywane z wyższą częstotliwością próbkowania i z dwukrotnie wydajniejszą kompresją, co pozwala uzyskać ładniejszy obrazek, nawet jeśli finalny film będzie wyeksportowany w 4K.

Już dziś wszyscy mogą skorzystać z możliwości nagrywania wideo w 4K przy 60 klatkach na sekundę, aby uzyskać wrażenie idealnej płynności, zachowując wysoką szczegółowość nagrania. Co ważne, 4K 60 FPS dostępne jest dla każdego obiektywu, zarówno tych z tyłu, jak i tego na froncie urządzenia. Każdy z obiektywów Galaxy S21 Ultra 5G ma też autofocus, co wcale nie jest oczywiste; wielu producentów nie stosuje tego rozwiązania w kamerach przednich lub aparatach z obiektywem ultrawide.

Niezależnie od obiektywu Samsung Galaxy S21 Ultra 5G oferuje niebywale skuteczną stabilizację obrazu w rozdzielczości 4K. Podczas wykonywania niegwałtownych ruchów, albo nawet nagrywając w czasie spaceru, możemy liczyć na ładny, ustabilizowany obrazek. Gdy zaś szukamy idealnie płynnych ujęć, dodatkowo dostępna jest stabilizacja funkcją Duża Stabilność. Obraz jest wtedy marginalnie przycinany, by usunąć mikrodrgania na brzegach kadru, oraz rejestrowany z maksymalną jakością FullHD w 60 FPS, ale w zamian otrzymujemy nagranie tak płynne, jakby zostało zarejestrowane przy pomocy dedykowanego gimbala.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G oddaje też w ręce użytkowników tryb Perspektywa Reżysera. W tym trybie widzimy na ekranie jednoczesny podgląd obrazu ze wszystkich aparatów i możemy jednym dotknięciem wybrać, którym z nich chcemy nagrywać w danym momencie.

Dla zaawansowanych użytkowników dostępny jest zaś tryb profesjonalny, który pozwala im przejąć pełną kontrolę nad sposobem rejestracji obrazu, począwszy od ustawień nagrywania i parametrów obrazu, po manualne ustawianie ostrości.

Kamera i komputer do obróbki w jednym.

Każdy, kto choć raz próbował zmontować wideo nagrane w rozdzielczości 4K wie, że jest to zadanie niebywale obciążające komputer. Nie bez powodu profesjonaliści korzystają z potężnych laptopów i stacji roboczych; montowanie wideo w wysokiej rozdzielczości wymaga ogromnej mocy obliczeniowej.

Ogromną moc obliczeniową ma jednak wbudowany w Galaxy S21 Ultra 5G procesor Exynos 2100, wykonany w 5-nm procesie technologicznym. Prawdę mówiąc, jest spora szansa, że ten procesor jest szybszy od procesora w pecetach większości nabywców Galaxy S21 Ultra 5G. Warto to wykorzystać do montażu nagranego smartfonem wideo, które możemy pociąć i zmontować przy pełnej prędkości wprost na smartfonie, wykorzystując do tego wbudowaną aplikację Samsunga, bądź bardziej zaawansowane programy jak Adobe Rush czy Power Director.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ma w zanadrzu jeszcze jeden trick, który ułatwi montaż na smartfonie - kompatybilność z piórkiem S-Pen. Do topowego Samsunga możemy dokupić piórko znane z tabletów Galaxy Tab czy smartfonów Galaxy Note, oraz dedykowane etui do jego przechowywania. Przy użyciu piórka możemy zaś przycinać i edytować wideo ze znacznie większą precyzją, niż przy użyciu opuszków palców.

Kombinacja Samsunga Galaxy S21 Ultra 5G i rysika S-Pen pozwala na szybką i wygodną edycję wideo, bezpośrednio na urządzeniu, na którym zostało ono nagrane. A po montażu możemy z tego samego sprzętu opublikować wideo. Trudno przecenić tak prosty workflow, zwłaszcza gdy porównamy go z nakładem pracy, jaki towarzyszy produkcji wideo przy użyciu dedykowanej kamery czy aparatu i komputera.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G to przenośne studio filmowe.

Możliwości wideograficzne Samsunga Galaxy S21 Ultra 5G są naprawdę ultra, a dzięki obecności super-szybkiego procesora i możliwości nagrywania wideo 8K, skorzystamy z nich nie tylko dziś, ale nawet za kilka lat. Gdybym był domorosłym twórcą wideo, lub poważnie rozważał rozpoczęcie kariery YouTubera, trzy razy bym się zastanowił, czy warto kupować dedykowany aparat i potężny komputer do realizacji nagrań, czy może zainwestować pieniądze w sprzęt, który nie ustępuje im możliwościami, a który w każdej chwili będę miał przy sobie.

Bo nawet jeśli profesjonalny aparat pozwoli nagrać filmy w nieco wyższej jakości, to czy będzie to jakość o tyle wyższa, by zrezygnować z mobilności, jaką oferuje Galaxy S21 Ultra 5G, połączonej z komfortem pracy na jednym urządzeniu? No nie wiem. Zwłaszcza że na tle nawet najbardziej podstawowych aparatów i komputerów nadających się do pracy z wideo, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G jest nie tyle niedrogi, co wręcz śmiesznie tani.

Od bardzo dawna, gdy ktoś pyta mnie o to, jaki aparat fotograficzny kupić za niewielkie pieniądze, polecam zamiast tego kupić wysokiej jakości smartfon, który i tak będzie tańszy od przeciętnej jakości aparatu. Teraz to samo mogę powiedzieć odnośnie wideo. Trzeba zainwestować naprawdę mnóstwo pieniędzy, by uzyskać zauważalnie lepsze rezultaty niż z Galaxy S21 Ultra 5G, a tutaj dostajemy w pakiecie de facto aparat z trzema, może nawet czterema obiektywami, komputer do montażu i smartfon w jednym. Świetny deal, jakby mnie kto pytał.