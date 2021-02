1 interakcji

Pojemność na gry wideo to jeden z największych problemów konsoli PlayStation 5. Posiadacze nowej platformy Sony muszą się uzbroić w kilka miesięcy dodatkowej cierpliwości, ponieważ obsługa drugiego SSD pojawi się dopiero latem.

W recenzji PlayStation 5 po dwóch miesiącach codziennego użytkowania wyraźnie zaznaczyłem: ograniczona pojemność platformy to jeden z jej największych problemów. Chociaż system kompresji Oogle Kraken działa rewelacyjnie, wciąż korzysta z niego minimalna część deweloperów. Co za tym idzie, tytuły dla PS5 potrafią zajmować po 50, 70 czy 100 GB. Gdy do dyspozycji mamy wyłącznie 667 GB, powstaje nie lada problem.

Już kilka tygodni po premierze PlayStation 5 udało mi się wypełnić fabrycznie montowane SSD. Regularnie odinstalowuje starsze tytuły, by zrobić miejsce dla nowych gier. Zawsze robię to z niechęcią. Ten taniec instalacji i deinstalacji potrwa jeszcze kilka miesięcy. Drugie SSD włożę do PlayStation 5 najszybciej latem tego roku.

Wcześniejsze informacje redakcji Spider’s Web potwierdził właśnie japoński Bloomberg.

Jakiś czas temu rozmawiałem z producentami pamięci SSD, których produkty w teorii spełniają wymagania narzucone przez Sony. Gdy pytałem ich o kompatybilność z PlayStation 5, otrzymywałem podobną odpowiedź: z ich strony wszystko jest gotowe, czekają na ruch producenta konsoli. Według moich informacji na wiosnę Sony rozpoczyna testy nośników SSD firm trzecich, aby latem możliwość rozbudowy pojawiła się dla każdego użytkownika w formie aktualizacji oprogramowania.

Na lato 2021 r. wskazują również anonimowi informatorzy japońskiej redakcji Bloomberga, powiązani z Sony. Szkoda, że mówimy o tak odległym terminie, ponieważ kolejny zalew gier AAA dla dziewiątej generacji sprzętu nadejdzie już maju. Warto również dodać, że konkurencyjny Microsoft oferuje rozbudowę pamięci SSD od premiery konsol Xbox Series. Służy do tego dedykowany zewnętrzny nośnik produkowany przez Seagate.

Wykorzystanie drugiego SSD w PlayStation 5 może się negatywnie odbić na pracy wentylatora.

Informatorzy Bloomberga wskazują na znaczącą konsekwencję instalacji drugiego nośnika M.2 SDD w konsoli. Aby zapewnić pracę w odpowiedniej temperaturze z wykorzystaniem obu pamięci, system chłodzenia PS5 może zwiększać obroty wentylatora. Konsola byłaby wtedy głośniejsza niż ma to teraz miejsce. Szkoda, ponieważ aktualna kultura pracy PlayStation 5 jest fenomenalna. Sprzęt zachowuje się bardzo cicho, a do tego doskonale odprowadza ciepło.