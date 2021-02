Nadszedł czas rebeliantów. Korporacyjnych rebeliantów

Praca, która nakręca pracowników, daje im przyjemność i jest skuteczna. Brzmi jak utopia. Zwłaszcza w dzisiejszych, niepewnych czasach. A może wbrew pozorom, to właśnie powrót do prostych zasad, jak wiara w ludzi, słuchanie tego, co mają do powiedzenia, jest najlepszą drogą do sukcesu?

Wszystko zaczęło się w 2015 roku. W pewnym zatłoczonym ogródku piwnym w Barcelonie dwóch kumpli – Joost i Pim – jak zawsze narzekało na pracę. Narzekali, bo choć ledwie od kilku lat pracowali w korporacjach, to już czuli, że praca daje im wszystko, tylko nie radość. Od poniedziałku do piątku nic tylko odliczali czas do weekendu. Jeden był absolwentem nanotechnologii, drugi inżynierii przemysłowej, młodzi i ambitni wiedzieli, że nie tak chcą pracować.

Sącząc kolejne hiszpańskie cervezas, postanowili, że kończą z takim życiem. Rzucają pracę i zajmą się poszukiwaniem organizacji, które faktycznie oferują i skuteczność działania i zadowolenie dla pracowników. Po zerwaniu ze starym życiem wyruszyli w podróż w poszukiwaniu pionierów nowej koncepcji pracy. Pracy, która nakręca pracowników i daje im przyjemność. Kumplami, którzy postanowili odkryć Świętego Gralla nowoczesnej pracy byli Pim De Morree i Joost Minnaar.

Pim i Joost odwiedzili 100 najbardziej inspirujących firm, instytucji i organizacji na świecie. Na bieżąco dzielili się spostrzeżeniami z tego poszukiwania na swoim blogu o nazwie Korporacyjni Rebelianci. Następnie na podstawie swoich obserwacji napisali książkę „Korporacyjni rebelianci. Niech praca będzie frajdą” i zaczęli inspirować kolejne firmy i organizacje do zmian.



Idea korporacyjnych rebeliantów może być punktem wyjścia do poszukiwania nowego modelu pracy – nawet, czy zwłaszcza w tak niepewnych czasach. Jakie cechy powinien mieć dziś lider? Czy warto eksperymentować i wychodzić poza schemat? Skąd brać nadzieję na przyszłość i jak zaszczepić ją wśród pracowników, pozostając przy tym wiarygodnym i uczciwym? To tylko kilka pytań, na które spróbują odpowiedzieć uczestnicy wydarzenia pt. „Czas Rebeliantów” z cyklu Miasteczko Myśli.

Co mają wspólnego liderzy z rebelią?

Łatwo podsumować, że rebelia oznacza wyjście poza utarte schematy, a idea „korporacyjnych rebeliantów" zakłada, że sukces jest możliwy bez narzucania gotowych rozwiązań. Zamiast tego wystarczy wsłuchać się w potrzeby ludzi. Tylko skoro uciekamy od schematów, to i takie podsumowanie jest co najwyżej punktem wyjścia do praktycznych wskazówek, jak faktycznie mają działać ci współcześni pionierzy.

Zwłaszcza w czasach pandemicznych. Ostatnie miesiące pokazały, że koniecznie było kompletne przeorganizowanie sposobu pracy. Konieczność pracy zdalnej może zapoczątkować pewne zmiany w korporacjach, o ile już ich nie zapoczątkowała.

Kiedy ktoś mnie pyta, co zmienił COVID-19, odpowiadam, że staliśmy się bardziej ludzcy. Wcześniej znaliśmy się z pracy i może przy okazji rozmowy przy kawie ludzie dzielili się trochę swoją prywatną przestrzenią, ale często na tym poprzestawaliśmy. Teraz w czasie pandemii, dzięki Zoomowi, Skype'owi, wszystkim tym telekonferencjom - wpuszczamy się nawzajem do naszych domów regularnie. „Wchodzimy” do domów naszych współpracowników, poznajemy dzieci i koty naszych kolegów. Ubieramy się inaczej niż dotychczas - wielu z nas nie zakłada garnituru czy biznesowej marynarki. Zanikły typowe biznesowe symbole statusu. Za ekranem wszyscy mamy to samo narzędzie. Nie mam wielkiego biura, żeby zrobić na kimś wrażenie, mam tylko ekran. To pomogło nam zobaczyć swoją ludzką twarz – mówi Julien Ducarroz, prezes Orange Polska. - Teraz pytanie brzmi, kiedy z powrotem pójdziemy do biura, w systemie hybrydowym czy jakimkolwiek innym trybie, to czy wrócimy do ubierania się „pod krawat”? Czy może uda się zachować chociaż połowę tego, co teraz mamy? – zastanawia się Julien Ducarroz.

Prezes Orange Polska Julien Ducarroz będzie jednym z gości Miasteczka Myśli. W pierwszej części spotkania porozmawia z Pim de Morree, współautorem koncepcji „Korporacyjni rebelianci”.

Zaproszenie do rozmów w ramach „Czasu Rebeliantów” przyjęli także: Justyna Ciępka, General Manager LEGO Poland, Ukraine, Baltics, Jacek Kowalski, członek zarządu ds. Human Capital Orange Polska, prof. Jerzy Trzebiński, psycholog społeczny, Uniwersytet SWPS oraz Urszula Dudziak, wokalistka i kompozytorka jazzowa.

Rozmowy poprowadzą: Olga Kozierowska, dziennikarka i założycielka Fundacji Sukces Pisany Szminka oraz Weronikąa Wawrzkowicz, twórczynią Rozmawiam, bo lubię.

Spotkanie zaplanowano na 26 lutego 2021 o godzinie 11:30

Jego transmisję można będzie śledzić na profilu Fb Orange Polska oraz na stronie Miasteczka Myśli.

