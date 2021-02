Android 12 na pierwszych zrzutach ekranu. Oto zupełnie odmieniony system

4 interakcji

Zupełnie nowy styl wizualny i duże zmiany w funkcjach prywatności. Oto pierwszy rzut oka na Androida 12.

Android 12 będzie miał premierę za kilka miesięcy, ale Google już teraz udostępnia dokumentację i wersje deweloperskie swoim partnerom, aby mieli oni czas na wdrożenie nowości w swoich urządzeniach. Wygląda na to, że jeden z partnerów nie zachował odpowiednich środków bezpieczeństwa. Do sieci trafiły właśnie pierwsze zrzuty ekranu, na których - według autorów - po raz pierwszy widzimy Androida 12.

Zrzuty ekranu zostały opublikowane w artykule na XDA Developers, na podstawie materiałów dostarczonych przez zaufane źródło, które chce zachować anonimowość. Ta sama osoba w przeszłości dostarczała wiele przecieków, które były prawdziwe. Temat podchwycił też serwis Android Police, który twierdzi, że zrzuty są autentyczne. Mają one zawierać elementy, o których Android Police wie od informatorów, a które nie zostały jeszcze podane do publicznej informacji przez Google’a.

Android 12 z zupełnie nowym wyglądem.

System widoczny na zrzutach ekranu został całkowicie przeprojektowany. Zrzuty pokazują bardzo stonowany motyw wizualny z nowymi ikonami i piaskowym kolorem. W systemie znajduje się znacznie mniej przezroczystości.

W panelu szybkich ustawień widzimy nowe ikony przełączników. Wygląda na to, że na obecnym etapie włączony przełącznik ma okrągłe tło, a wyłączony - kwadratowe z zaokrąglonymi rogami. Niżej znajduje się przemodelowany panel powiadomień, z którego została wydzielona sekcja „Conversations” grupująca rozmowy z komunikatorów. To bardzo dobry pomysł, dzięki któremu nowe wiadomości nie znikną w zalewie powiadomień z innych aplikacji.

Android 12 poinformuje o tym, że smartfon cię podsłuchuje lub podgląda.

Dużą nowością w Androidzie 12 są funkcje związane z prywatnością. Całość mocno przypomina analogiczne rozwiązanie znane z iOS. Kiedy kamerka do selfie jest uruchomiona, pod symbolami łączności w prawym górnym rogu pojawia się zielone tło. Zieloną diodę przy kamerce znamy m.in. z laptopów, a przeniesienie jej do smartfonów jest bardzo dobrym pomysłem. Analogicznie, kiedy smartfon używa mikrofonu, pod ikonkami pojawia się pomarańczowe tło. Wygląda na to, że zobaczymy tu animację, w której tło po chwili przekształci się w mniej inwazyjną kropkę symulującą wspomnianą wcześniej diodę z laptopów.

Po kliknięciu kolorowego tła na ekranie pokazuje się informacja o używanych podzespołach, a do tego dostajemy dostęp do nowego panelu prywatności, w którym możemy szybko wyciszyć mikrofon, zablokować kamerę i zmienić ustawienia dostępu do tych elementów dla poszczególnych aplikacji.

Android 12 będzie miał nowy typ widżetów.





W Androidzie 12 pojawią się widżety rozmów, które będą wyświetlać ostatnie wiadomości wysłane do konkretnych osób. Widżety będą obsługiwać wiadomości tekstowe, ale też połączenia telefoniczne. Do tego będzie można utworzyć widżet rozmowy z grupą osób. Wiemy, że widżet będzie współpracował m.in. z Messengerem, aplikacją SMS-ów i WhatsAppem.

Dodatkowo widzimy nowy interfejs aplikacji aparatu, choć tutaj zmiany nie zostały dobrze przemyślane. Przyciski do zmiany obiektywów zostały przeniesione na górę, przez co będzie się dało obsłużyć ich kciukiem. Liczę na to, że ten element zostanie jeszcze przeprojektowany.

Pamiętajcie, że prace nad Androidem 12 będą trwały jeszcze całe miesiące, a system na pewno zmieni się jeszcze zarówno w kwestii funkcjonalnej jak i wizualnej. Niemniej jednak widoczne teraz zmiany dają nadzieję na to, że system będzie bezpieczniejszy i lepiej przemyślany. Nowy styl wizualny wymaga jeszcze mocnego doszlifowania, ale taki minimalizm naprawdę może się podobać.