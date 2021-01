Koniec męki z Cyberpunkiem 2077 na konsoli. Nowe telewizory LG mają aplikacje Stadia i GeForce Now

Nowe telewizory firmy LG przypadną do gustu graczom. W systemie webOS pojawią się natywne aplikacje klienckie usług Stadia i GeForce Now, dzięki którym będzie można strumieniować z chmury gry takie jak Cyberpunk 2077 i to w jakości nieosiągalnej dla konsol.

LG zapowiedziało nowość, która spodoba się graczom wybierającym platformę Smart TV tej koreańskiej marki. Tym razem firma postawiła na strumieniowanie gier z chmury. W systemie webOS, który jest zainstalowany na tych urządzeniach, pojawią się aplikacje klienckie dwóch usług tego typu.

Co prawda z obu tych usług można było już wcześniej korzystać na telewizorach innych firm, ale tylko nieliczni konsumenci mogli się tym cieszyć. W przypadku GeForce Now streaming dostępny jest jedynie na platformie Android TV, a Stadia nie jest instalowana bezpośrednio na telewizorach w ogóle i do działania na telewizorze zakupu dodatkowego dongla’a, czyli Chromecasta.

W tym roku na mocy umowy LG z Google’em to się zmieni. Stadia pojawi się w nowej wersji systemu webOS — to od razu ze wsparciem rozdzielczości 4K i dźwięku przestrzennego 5.1 dostępnych w abonamencie Stadia Pro. Premiera usługi została zaplanowana na drugą połowę tego roku, a LG chwali się, że będzie pierwszym producentem telewizorów zapewniającym natywną obsługę gier oferowanych przez usługę Google’a.

Oprócz natywnej obsługi platformy Google Stadia telewizory LG dostaną aplikację kliencka GeForce Now.

Wcześniej dostępna była na przystawce od Nvidii oraz telewizorach i przystawkach z systemem Android TV. Posiadacze telewizorów marki LG, aby zagrać w gry z tej usługi, nie będą już musieli kupować dodatkowego sprzętu również i w tym przypadku. Termin premiery tej usługi w wersji na webOS nie jest jednak znany i nastąpi ona najpewniej już po udostępnianiu Google Stadii.

Otwartym pozostaje też pytanie, czy obecne już w sprzedaży telewizory LG otrzymają dostęp do usług Google Stadia i GeForce Now w ramach aktualizacji oprogramowania, czy też obie aplikacje pojawią się jedynie na nowych modelach z kolekcji na 2021 r. Trzymamy kciuki za to, by producent nie pozostawił na lodzie dotychczasowych klientów. Jestem jednak przekonany, że są firmy, którym jest to nie w smak…

Dostępność aplikacji Google Stadia i GeForce Now bezpośrednio na telewizorze może być ciosem w producentów konsol do gier.

Streaming gier polegający na uruchamianiu wymagających produkcji po stronie serwera i przesyłaniu przez internet już wygenerowanego obrazu to nie jest wcale nowy pomysł. Podobne usługi działają już od lat, ale ze względu na ograniczenia techniczne związane z przepustowością i stabilnością sieci do tej pory traktowane były jako ciekawostka. To się jednak powoli zmienia.

Sporo graczy się zwróciło w stronę tego typu rozwiązań pod koniec ubiegłego roku, a katalizatorem ich popularności była premiera Cyberpunka 2077. Gra na premierę fatalnie działała i wyglądała na konsolach poprzedniej generacji, a jakby tego było mało, wersji dedykowanej PS5 oraz XSX deweloperzy z CD Projekt RED nie przygotowali na czas. Ich produkcja wygląda zjawiskowo jedynie na pecetach i… streamingu.

Oczywiście gry uruchamiane w chmurze potrafią się zaciąć i występują w nich artefakty, ale i tak opcja uruchomienia strumieniowania gier, i to w jakości przewyższającej konsolową, bezpośrednio na telewizorze, dla wielu osób może być w pełni wystarczająca. Taki model, jeśli tylko pogodzić się z ograniczeniami technicznymi związanymi z transmitowaniem obrazu przez internet, wymaga zakupu jedynie pada, bez konieczności kupna kilkukrotnie droższej konsoli…