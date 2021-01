Wszystko, co chcesz wiedzieć o fotografii, a boisz się zapytać – Sony Alpha Academy Polska

Dziś przedstawię wam absolutnie niezwykły projekt w skali polskiego internetu. Jest nim Sony Alpha Academy Polska, czyli grupa fotograficzna będąca jednym z moich największych odkryć minionego roku.

Facebookowe grupy fotograficzne można z reguły opisać jednym słowem: chaos. Śledzę większość najpopularnieszych grup tego typu i choć uważam je za kopalnię przydatnej wiedzy, to jednocześnie boleję nad tym, jak bardzo brakuje w nich moderacji z prawdziwego zdarzenia.

Na takich grupach wielokrotnie natrafiałem na nieprawdziwe informacje, a wiele pytań od początkujących użytkowników przeradza się w festiwal szyderstw. Tym samym grupy fotograficzne zamiast zaszczepiać pasję do fotografii cześciej zniechęcają do podejmowania kolejnych prób.

Na tym tle facebookowa grupa Sony - Alpha Academy Polska jest prawdziwą perełką.

Grupa Sony - Alpha Academy Polska to jedno z moich największych odkryć 2020 r. Grupa nadal jest niewielka, ale szybko rośnie w siłę. Obecnie przekroczyła już poziom 2,7 tys. członków.

Założenia Sony - Alpha Academy Polska kojarzą mi się raczej z dobrymi warsztatami fotograficznymi niż z grupą na Facebooku. Grupa została założona przez fotograficzny zespół Sony, który z jednej strony zna fotografię od podszewki, a z drugiej, dzięki współpracy z największymi polskimi fotografami, oferuje absolutnie wyjątkowe możliwości.

Transmisja na żywo z Tomaszem Tomaszewskim? Marek Arcimowicz oceniający twoje zdjęcia? To właśnie Sony - Alpha Academy Polska w pigułce.

Jednym z największych wyróżników grupy są cyklicznie transmisje na żywo, w trakcie których o fotografii opowiadają prawdziwe gwiazdy fotografii. Do tej pory odbyło się 29 takich spotkań, z których każde trwało minimum godzinę.

Członkowie grupy mogli odbyć spotkania na żywo m.in. z Tomaszem Tomaszewskim, absolutną legendą polskiej fotografii, wykładowcą, wieloletnim współpracownikiem licznych magazynów (National Geographic, New York Times, Time, Fortune, Elle, Vogue), a także… jednym z największych gawędziarzy, jakich dane mi było spotkać.

Własne transmisje mieli również m.in. Marek Arcimowicz - fotograf podróżniczy związany z National Geographic i członek ekipy realizującej programy podróżnicze Martyny Wojciechowskiej - czy np. Lidia Popiel, Aleksandra Szmigiel oraz Marek Ogień. Pojawili się też wyjątkowi pasjonaci fotografii, w tym Karol Wójcicki (@ZGlowaWGwiazdach), czy Rafał Ganowski prowadzący fenomenalny projekt fotografii z drona pod szyldem @warsawbydrone.

W trakcie live’ów z fotografami można poznać ich procesy twórcze, w tym podejrzeć sposób obróbki zdjęć. Na żywo, a jakże. Do tego w życiu grupy uczestniczą ambasadorzy i specjaliści marki. W komentarzach pod wpisami można przeciąć się z np. z Robertem Wolańskim, czy Aleksandrą Szmigiel.

Od dłuższego czasu obserwuję rozwój tej facebookowej grupy fotograficznej i jestem zachwycony sposobem jej prowadzenia.

Grupa jest prywatna, ale może do niej dołączyć każdy użytkownik Facebooka, o ile zaakceptuje regulamin. Z uwagi na profil działaności każdy fotograf może dużo wynieść z członkostwa, ale najwięcej korzyści otrzymają użytkownicy aparatów Sony.

Grupa jest nastawiona głównie na edukację, w tym na poznawanie możliwości sprzętu Sony, a przecież aparaty tej firmy są z reguły naszpikowane wieloma funkcjami. O meandrach menu aparatów opowiada w transmisjach na żywo oraz w postach niezwykle doświadczony zespół Sony Foto Team.

Zespół fotograficzny Sony przeprowadza również transmisje pokazujące najgorętszy sprzęt foto tuż po premierach, zanim jeszcze trafi on w ręce pierwszych recenzentów. Do tej pory na grupie pojawiły się premierowe prezentacje aparatów Sony A7S III, A7C, a także obiektywów linii GMaster.

Jeśli grupa fotograficzna, to oczywiście zdjęcia. Te pozostają najważniejsze.

Grupa fotograficzna byłaby niczym bez społeczności. Dlatego na grupie Sony Alpha Academy Polska można oczywiście zadać pytanie o sprzęt lub poprosić o radę bardziej zaawansowanych użytkowników.

Rafał Wylegała i Lidia Popiel

Są też oczywiście zdjęcia. Od września w grupie jest organizowany konkurs na fotografię miesiąca, co było odpowiedzią na potrzeby użytkowników, którzy chcieli pochwalić się własnymi fotografiami. Zebranie publikowanych zdjęć we wpisach konkursowych powoduje, że nawet w realiach facebookowego potoku danych udaje się utrzymać porządek i czytelność.

Zdjęcia nadesłane do comiesięcznych konkursów są oglądane i wybierane przez patrona danego miesiąca, czyli ambasadora Sony lub innego profesjonalnego fotografa. Zwycięzca jest wyłaniany podczas transmisji live, w trakcie której ambasadorzy oceniają każdą nadesłaną fotografię. Krytyka od cenionych profesjonalistów to rzecz na wagę złota. Są też jednak nagrody materialne, czyli wielkoformatowe wydruki zdjęć, dyplomy i gadżety fotograficzne. Najlepsza fotografia miesiąca trafia też na tło grupy na cały miesiąc.

Każdy konkurs ma swój temat przewodni. W ostatnim, grudniowym konkursie gościem był jeden z najwybitniejszych polskich fotografów portretowych, Robert Wolański. Tematyką był oczywiście portret.

Takie projekty opisuje się z wielką przyjemnością.

Rafał Wylegała w rozmowie z Markiem Arcimowiczem

Sony - Alpha Academy Polska to jedyna w swoim rodzaju grupa facebookowa. Twórcy wkładają w nią dużo wysiłku i wręcz trudno uwierzyć, że cały ten ogrom wiedzy i ciekawostek jest dostarczany zupełnie za darmo. Grupy stają się u mnie ostatnim bastionem trzymającym mnie przy Facebooku, a Sony - Alpha Academy Polska jest wśród nich prawdziwą perełką. Możecie sprawdzić to sami dołączając do tej społeczności.

*Materiał powstał we współpracy z firmą Sony.