Jakie gry kupują Polacy? MediaMarkt przygotował listę Top 10 najlepiej sprzedających się gier w 2020 r.

MediaMarkt przygotował listę najlepiej sprzedających się gier w ramach tej sieci sklepów. Na liście nie zabrakło Cyberpunka 2077, ale nie wygrał on tego zestawienia. Nie obyło się też bez kilku zaskoczeń.

Ubiegły rok wywrócił życie na Ziemi do góry nogami, ale rynek gier wideo pomimo licznych opóźnień wywołanych pandemią koronawirusa nie oberwał w aż takim stopniu jak inne gałęzie popkultury. Ludzie, którzy zostali uwięzieni w domach, zwrócili się w kierunku komputerów oraz konsol do gier.

Wiele osób zastanawia się przy tym, które tytuły cieszyły się przy tym największą popularnością wśród graczy. Zestawienie Top 10 tytułów pod względem liczby sprzedanych egzemplarzy przygotowała sieć elektromarketów MediaMarkt, która ma w swojej ofercie zarówno sprzęt do grania, jak i gry.

MediaMarkt podaje, że najchętniej wybieranym przez jego klientów tytułem była gra sportowa FIFA 21.

Nie jest to specjalnym zaskoczeniem, gdyż seria gier FIFA cieszy się co roku ogromną popularnością na całym świecie, a piłka nożna pomimo braku sukcesów naszej kadry i ligi na tym polu, zwłaszcza w porównaniu do innych dziedzin sportu, uważana jest za polski sport narodowy. Co ciekawe, od gry FIFA 21 nie odstraszyła nawet kontrowersyjna okładka.

Drugie miejsce na podium należy do Polaków z CD Projekt RED za sprawą Cyberpunka 2077.

Co prawda naszym rodakom nie udało się trafić na szczyt zestawienia, ale zajęli solidną drugą lokatę, a CD Projekt RED chwalił się świetnymi wynikami przedsprzedaży szacowanej globalnie na 8 mln sztuk. Pozostaje otwartym pytanie, czy firmie udałoby się osiągnąć tak dobry wynik, gdyby udostępniła do recenzji grę w wersji na konsole poprzedniej generacji równo z wersją pecetową…

Brąz w zestawieniu należy do gry na wyłączność na PlayStation 4, czyli The Last of Us 2.

Nie ma żadnych wątpliwości, że najnowsza produkcja Naughty Dog to jedna z najlepszych gier minionej generacji i wcale nie dziwi, że opowieść o dalszych losach Ellie i Joela pojawiła się tak wysoko w zestawieniu. The Last of Us 2, chociaż nie jest dostępna na pecetach i konsolach Xbox, nawiązało równą walkę z produkcjami multiplatformowymi i to ogromny sukces Sony. PS Ciekawostka: w grze pojawia się polski wątek!

Pozostałe miejsca zajmują kolejno:

Co ciekawe, pierwsze dwie lokaty tego zestawienia Top 10 zajmują gry multiplatformowe, to pozostała część (nie licząc jednego rodzynka w postaci nieśmiertelnego Minecrafta) zdominowana jest przez produkcje na wyłączność — podobnie jak rok temu. Znalazły się tutaj dwie gry wydane tylko na Nintendo Switcha oraz aż 5 gier dostępnych jedynie na sprzętach z rodziny PlayStation. Co ciekawe, wiele z nich wydano jeszcze przed 2020 r.

To, czego zabrakło w zestawieniu, to gier na wyłączność na komputery osobiste oraz konsole z rodziny Xbox, ale trzeba pamiętać, że, już pomijając fakt, iż cieszące się większymi udziałami rynkowymi Sony większą wagę przykłada do tzw. exclusive’ów, powiązane jest to ze strategią Microsoftu. Ta zakłada dorzucanie produkcji własnych firmy już w dniu premiery do usługi abonamentowej Xbox Game Pass.

Trzeba też pamiętać, że zestawienie przygotowane zostało przez jeden sklep i nie jest wykluczone, że ranking popularności w kraju, zwłaszcza z uwzględnieniem cyfrowej dystrybucji odpowiadającej globalnie za większą część rynku, wyglądałby inaczej. To, jakie pudełka sprzedają się w jednym z największych polskich sklepów daje nam mimo wszystko pewien pogląd na znaczący wycinek tego rynku.