Szukasz prezentu na święta? Teraz do smartfona vivo dostaniesz gratis słuchawki sportowe

Szukasz dobrze wycenionego smartfona? Vivo ma świetną promocję na modele Y20s i Y70. Jeśli kupisz je do Wigilii, słuchawki Wireless Sport Earphone o wartości 299 zł dostaniesz w prezencie.

Nie zdążyłeś z zakupem smartfona na Black Friday? Nie szkodzi. Vivo pokazało, że końcówka roku też może być dobrym momentem na zakup telefonu. Tym bardziej, jeśli szukasz modelu ze średniej półki cenowej. Jeżeli w okresie od 10 do 23 grudnia zdecydujesz się na zakup vivo Y70 lub vivo Y20s, możesz szykować się na świetny świąteczny prezent w postaci bezprzewodowych słuchawek Wireless Sport Earphone z obsługą kodeku LDAC i wsparciem Asystenta Google.

vivo Y20s to tańszy ze smartfonów biorących udział w promocji. Kupisz go za 799 zł.

W tej cenie dostajemy nowocześnie wyglądający smartfon z dużym ekranem IPS o przekątnej 6,51 cala i o rozdzielczości HD+. Sprzęt wyróżnia się potężnym akumulatorem o pojemności 5000 mAh, co powinno zapewnić dwa, a niekiedy nawet trzy pełne dni pracy. Całość działa pod kontrolą Andorida 10, a w kwestii specyfikacji znajdziemy tu procesor Snapdragon 460, 4 GB RAM i 128 GB pamięci na dane z możliwością rozszerzenia o karty microSD.

Potrójny system obiektywów kryje aparat standardowy o rozdzielczości 13 megapikseli, moduł do fotografii makro i moduł odpowiedzialny za wykrywanie głębi w zdjęciach portretowych. Smartfon vivo Y20s zablokujemy czytnikiem linii papilarnych umieszczonym na bocznej ściance urząrzenia.

Jeśli szukasz czegoś lepszego, promocją jest też objęty vivo Y70 za 1099 zł.

Smartfon jest wyposażony w duży i nowoczesny ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i przekątnej 6,44 cala, a w ekranie mieści się też wbudowany czytnik linii papilarnych. Smartfon ma 8 GB RAM i wbudowaną pamięć o pojemności 128 GB, z możliwością rozszerzenia jej poprzez karty microSD. Sprzęt jest napędzany przez procesor Snapdragon 665, a całość działa pod kontrolą Androida 10.

vivo Y70 wyróżnia się też szybkim ładowaniem FlashCharge o mocy 33W, a także potrójnym aparatem. Główny sensor ma 48 megapikseli i jasność f/1.8, a dodatkowe aparaty to moduł makro i moduł do pomiaru głębi ostrości. Co ważne, smartfon obsługuje płatności zbliżeniowe dzięki obecności NFC.

Słuchawki, które dostaniesz w prezencie, to vivo Wireless Sport Earphone. Są naprawdę niezłe.

Słuchawki vivo Wireless Sport Earphone działają bezprzewodowo, a ze smartfonem łącza się poprzez Bluetooth. Słuchawki pewnie leżą w uchu dzięki dokanałowej konstrukcji połączonej z elementem usztywniającym konstrukcję wewnątrz małżowiny usznej. To sprawia, że końcówki nie będą wypadać z uszu nawet przy dynamicznym sporcie. Konstrukcja jest połączona pałąkiem, na którym znajdziemy przyciski do obsługi, w tym np. uruchamiania Asystenta Google.

Sprzęt zapewnia wysoką jakość dźwięku dzięki obsłudze kodeka LDAC. Wbudowany akumulator wystarcza na 12 godzin grania, a naładujemy go za pośrednictwem szybkiego ładowania w standardzie FlashCharge. Cena słuchawek w sprzedaży detalicznej wynosi 299 zł.

Jak skorzystać z promocji vivo?

Zasady promocji są niezwykle proste, bo wystarczy kupić smartfon vivo Y20s lub vivo Y70 w terminie od 10 do 23 grudnia 2020 r. W promocji biorą udział wszystkie kanały dystrybucji, a więc wystarczy, że będziesz miał dowód zakupu. Następnie musisz zarejestrować się na stronie promocji vivo i wypełnić formularz dołączając dowód zakupu. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów, więc warto się spieszyć.

