Play przygotował dla swoich klientów kilka promocji na nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Sam telefon to za mało, dlatego w ofercie znalazło się kilka różnych zestawów, do których operator dorzuca świąteczne prezenty. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.

Fioletowy telekom jak co roku przygotował specjalne zestawy świąteczne, w których razem z abonamentem lub ofertą typu MIX oprócz telefonu można otrzymać również dodatkowy gadżet (dla siebie lub na prezent), a to wszystko w atrakcyjnych cenach.

Osobom, które planują po raz pierwszy (lub, co gorsza, po raz kolejny) wziąć się za siebie po nowym roku, by np. zrzucić nabrane przy wigilijnym stole kilogramy, może wpaść w oko zestaw, na który składa się smartfon Samsung Galaxy A20s oraz inteligentna opaska Samsung Galaxy Fit 2. Sam smartfon prezentuje się nieźle, ale to właśnie smartband może się ona okazać tutaj motywatorem, który pozwoli wytrwać w swoich noworocznych postanowieniach.

Za ten zestaw płaci się w Play jednorazowo zaledwie złotówkę na start, a po rabatach opłata miesięczna wynosi tylko 50 zł zamiast 65 zł. W ramach abonamentu dostajemy 7 GB internetu mobilnego miesięcznie oraz usługi głosowymi i wiadomości bez limitów. Jako bonus operator dorzuca serwis Amazon Prime Video na pół roku i pakiet Bezpieczna Rodzina Premium na 3 miesiące.

Osoby, dla których 7 GB internetu to za mało, mogą się zdecydować na tę samą ofertę z pakietem internetu powiększonym do 20 GB. Opłata miesięczna rośnie do 75 zł, ale cena za start i dostępne bonusy pozostają bez zmian.

OPPO Reno 4 Lite + słuchawki i głośnik bluetooth — dla ludzi, którym w duszy gra

Obecna od stosunkowo niedawna na polskim rynku marka OPPO zaczyna się na nim coraz bardziej rozpychać i to właśnie smartfon tej firmy pojawił się w drugim zestawie przygotowanym przez Play. Jest to zestaw przeznaczony dla tych najbardziej wymagających klientów — prócz rozmów i wiadomości w modelu no-limits oferuje on aż 70 GB transferu z pełną prędkością za 125 zł miesięcznie, przy opłacie na start w wysokości 1 zł.

Ze względu na ogromny pakiet danych nie trzeba pamiętać za każdym razem, by zgrać muzykę do pamięci smartfona jeszcze przed wyjściem z domu — przy dostępie do 70 GB miesięcznie, będzie można bez przeszkód słuchać muzyki w TIDAL prosto z chmury… i to przez pół roku bez dodatkowych opłat w ramach prezentu na święta. Ulubione utwory można odtwarzać na słuchawkach lub głośniku, bo oba te gadżety dorzucane są w prezencie do zestawu od Play.

Oprócz telefonu OPPO Reno 4 Lite, w zestawie znalazły się słuchawki OPPOEnco W1, które są odporne na wodę i pył. Ten model zapewnia w dodatku eliminację szumów. Do tego dochodzi głośnik Bluetooth, który potrafi grać z dala od gniazdka przez aż osiem godzin, a do tego ma wbudowany diodowy zegarek. W tym zestawie oszczędza się 320 zł, a ponadto również i tutaj operator dodaje serwis Amazon Prime Video na pół roku i pakiet Bezpieczna Rodzina Premium na kwartał.

Trzeci z zestawów to propozycja dla rodziców z dziećmi. Oprócz całkiem niezłego telefonu można liczyć tu na wyświetlającą godzinę opaskę sportową do liczenia kroków, mierzenia snu itp. Taki gadżet oraz telefon z ogromnym ekranem idealnym do gier, mogą spodobać się głównie tym młodszym użytkownikom, podczas gdy rodzic może zadowolić się swoim dotychczasowym smartfonem, ale… z nową kartą SIM.

Przy wykupieniu abonamentu na dwa numery na start, za telefon Motorola E7 plus i opaskę Xiaomi Mi Band 4 płaci się symboliczną złotówkę, a do tego dochodzi opłata miesięczna w wysokości 110 zł za sprzęt oraz za karty SIM, z których każda, prócz pakietów no-limits oferuje aż 20 GB internetu mobilnego w osobnych pakietach, a nie w jednym współdzielonym. Do tego dochodzi Amazon Prime Video na pół roku i Bezpieczna Rodzina Premium na kwartał.

LG K41S + słuchawki bluetooth „MIŚ” — od Mikołaja, dla najmłodszych

Czwartą z ofert jest smartfon LG K41S oferowany w ramach oferty typu MIX. Klienci, którzy się na nią zdecydują, zobowiążą się do 12 doładowań w kwocie 40 zł oraz 12 doładowań na kwotę 80 zł miesięcznie. Za te pieniądze otrzymują smartfon LG K41S ze sporym ekranem, bezprzewodowe słuchawki oraz etui z podobizną uroczego zwierzaka i dostęp do pakietu 10 GB przez kwartał (akurat by młody człowiek zdążył się nabawić nowym telefonem podczas zimowych ferii). Dopiero potem pakiet zmniejsza się do 4 GB miesięcznie.

Oprócz tego, w ramach tej usługi można liczyć na nielimitowane połączenia do Play, 400 minut do innych sieci, a także nielimitowane SMS-y i MMS-y do wszystkich. Uzupełnieniem oferty jest Aplikacja Bezpieczna Rodzina Premium na miesiąc za darmo. Szczegóły tej oraz pozostałych ofert można zaś znaleźć bezpośrednio na stronie telekomu.

*Materiał powstał we współpracy z siecią Play.