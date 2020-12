Harry Potter miał taką. Koreańczycy pracują nad peleryną niewidką. Wojsko już się cieszy

To nie jest żadne odkrycie - widziałem już coś takiego w Harrym Potterze. Naukowcy z Korei Południowej opracowują coś, co można najprościej nazwać peleryną niewidką. Do pełnego sukcesu jeszcze daleko, ale jest to jakiś początek.

Celem prac jest stworzenie sztucznej „skóry”, która będzie wtapiała się w otoczenie na tyle, że dostrzeżenie jej posiadacza będzie bardzo utrudnione. Oczywiście główne zastosowanie taki sprzęt zapewne znajdzie w wojsku.

Ukryć się w podczerwieni

Jak wiemy (z filmów wojennych głównie), reakcją na kamuflaż wroga jest często wykorzystanie gogli pozwalających obserwować otoczenie w podczerwieni, w którym widać wyższą od otoczenia temperaturę ciała zakamuflowanego żołnierza.

Ilustracja przedstawiająca zdolność zmiany barw fragmentu tkaniny w podczerwieni

Z tego też powodu Koreańczycy planują zintegrować w swoim wynalazku możliwość regulowania temperatury poszczególnych elementów kombinezonu, przez co byłby on w stanie wtopić się w tło nie tylko w zakresie promieniowania widzialnego, ale także podczerwonego.

Tkanina z pikseli (nie telefonów)

Materiał, z którego stworzono prototyp składa się z pojedynczych pikseli zawierających termochromowe kryształki, które umożliwiają im bezustanne zmiany koloru. Przedstawiając go, inżynierowie pokazali jak materiał kamuflażu na zewnętrznej stronie dłoni zmienia kolor na niebieski, gdy dłoń położono na niebieskiej powierzchni. W efekcie dłoń doskonale wtapia się w tło.

Tkanina jeszcze nie widzi barw otoczenia

To jednak tylko prototyp. Z tego też powodu przynajmniej jak na razie materiał sam nie jest w stanie rozpoznawać kolorów otoczenia i trzeba je ustawiać ręcznie. Nie zmienia to jednak faktu, że teraz inżynierowie pracują nad integracją niewielkiej kamery, która zamontowana z jednej strony dostarczałaby na drugą stronę informacji o tym, jakie barwy powinny pojawić się w poszczególnych „pikselach” odzieży.

Do końca prac zatem jeszcze dość daleko, ale już samo wytworzenie tkaniny zmieniającej kolory oraz temperaturę to duży krok naprzód do stworzenia porządnej peleryny niewidki.