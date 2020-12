Dostajesz załącznik w Wordzie, edytujesz go w Gmailu. Tak to powinno działać od dawna

Zestaw usług biurowych Google’a został właśnie uaktualniony o nowe funkcje, wprowadzając do nich szerszą zgodność z dokumentami z Microsoft 365. Nie brakuje też istotnych nowości funkcyjnych.

Google zapowiedział kilka istotnych nowości dla swojego pakietu biurowego. Nowości już powinny być dostępne u większości użytkowników Workspace, choć niektórzy mogą je otrzymać z nieznacznym opóźnieniem.

Pierwsza z nowości dotyczy Gmaila. Usługa pozwala teraz na edycję załączników w formacie Office Open XML (preferowany w ramach Microsoft 365) bezpośrednio z poziomu webmaila. Nie trzeba tych dokumentów już konwertować na format natywny dla Workspace ani otwierać aplikacji Dokumenty, Arkusze bądź Prezentacje.

Microsoft 365 i Google Workspace coraz bardziej zgrane. Ale to nie koniec.

Google dodał też nowe funkcje formatowania do aplikacji Dokumenty. Należą do nich możliwość ustalania dowolnej orientacji dokumenty – zarówno w plikach Workspace, jak i w formacie Microsoftu. Google zapowiedział też, że niedługo – choć nie wcześniej niż w przyszłym roku – będzie można dodawać zdjęcia jako tło do tekstu i znaki wodne.

Ważną nowością może też okazać się nowe rozszerzenie Macro Converter, dostępne dla aplikacji Arkusze (pod tym adresem). Potrafi ono konwertować marka w Visual Basic for Applications z plików Excela na makra natywne dla Google Workspace. Dla wielu brak obsługi excelowych makr było głównym powodem, dla którego nie mogli korzystać z Arkuszy Google. To na szczęście się zmienia.

Google Workspace to konkurencyjna dla Microsoft 365 usługa. Składają się na nią Gmail (poczta) Dysk (e-dysk), Meet (komunikator), Kalendarz, Chat (komunikator), Dokumenty (edytor tekstu), Arkusze (edytor arkuszy kalkukacyjnych), Prezentacje (edytor prezentacji), Keep (notes), Witryny (do tworzenia witryn internetowych), Formularze (do tworzenia formularzy i ankiet) oraz Current (narzędzie typu social). Workspace w najtańszej wersji kosztuje 20,7 zł za użytkownika miesięcznie.