WhatsApp już od długiego czasu pracuje nad systemem znikających wiadomości – tak cenionym przez ceniących prywatność użytkowników Signala i Telegrama. W końcu dowiadujemy się o nim z oficjalnych źródeł.

Znikające wiadomości to piękny w swojej prostocie pomysł na upewnienie się, że nikt nie odczyta naszej konwersacji. W komunikatorach stawiających na prywatność swoich użytkowników można skonfigurować każdą rozmowę tak, by wypowiedzi były usuwane z urządzeń użytkowników i serwera usługi po zadanym czasie – na przykład po godzinie.

Co szczególnie zdumiewające, niezwykle popularny WhatsApp nadal nie doczekał się tej funkcji – mimo że plotkuje się o niej od dawna. Facebook wyraźnie chce ją dopracować do granic możliwości, zanim ją wprowadzi do swojego komunikatora. Do tej pory firma milczała na ten temat. Teraz, nieco mimochodem, zaczyna o niej opowiadać.

Znikające wiadomości w komunikatorze WhatsApp. Jak to ma działać?

Znikające wiadomości trafią do WhatsAppa już w przeciągu najbliższych dni. A przynajmniej tak zakładamy, bowiem pojawiła się o nich wzmianka w oficjalnym dokumencie FAQ na stronie komunikatora. Jako pierwszy dostrzegł to serwis WABetaInfo.

Z dokumentu wynika, że będziemy mogli ustawić WhatsAppa tak, by automatycznie usuwał wiadomości z danej korespondencji po siedmiu dniach. Te mają być usuwane z urządzeń wszystkich uczestników rozmowy a także z serwera usługi. W przypadku dwuosobowej rozmowy regułę usuwania wiadomości może ustawić każdy uczestnik.

W przypadku rozmowy grupowej – tylko założyciel pokoju rozmów. Wiadomości będą też automatycznie usuwane z kopii zapasowych. Choć powiadomienie o nowej wiadomości nie będzie usunięte po siedmiu dniach – jeżeli ktoś aż tak długi czas nie czyści powiadomień. Aplikacja nie będzie też blokowała możliwości wykonywania zrzutów ekranowych rozmowy.

Funkcja znikających wiadomości ma trafić do WhatsAppa w wersji na system Android, iOS, KaiOS, macOS, Windows oraz do wersji webowej usługi. Ostatnią istotną nowością dodaną do usługi jest możliwość logowania się na kilku urządzeniach równocześnie.