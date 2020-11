1 interakcji

Taka sytuacja. Pobieramy nowe Call of Duty na słabym łączu. Po paru godzinach gra jest niemal gotowa. Wtem… wszystko od nowa. Drobny błąd w oprogramowaniu PlayStation 5 może być wyjątkowo frustrujący.

Jednym z największych problemów nowoczesnych konsol do gier jest rozmiar przeznaczonego dla nich oprogramowania. Gry wideo klasy AAA potrafią zajmować nawet grubo powyżej 100 GB w pamięci masowej urządzenia. To nie tylko oznacza, że ograniczoną pamięć Xboxa i PlayStation zapełnimy bardzo szybko. W przypadku PlayStation 5 możliwości rozszerzenia wbudowanej pamięci są na razie ograniczone.

To również oznacza, że na pobranie każdej gry musimy czekać dość długo. Pal licho jeżeli mieszkamy w dużym mieście i wykupiliśmy wysoką przepustowość światłowodowego łącza. Korzystanie z wolniejszych łącz może nawet oznaczać kilka godzin oczekiwania na grę. O graczach z miesięcznym limitem danych u operatora nawet nie myślę.

PlayStation 5 ma problem z pobieraniem gier. Rozwiązaniem jest resetowanie konsoli do ustawień fabrycznych. Za każdym razem.

Jak donosi IGN, w oprogramowaniu nowych konsol Sony jest drobna – co oznacza, że zapewne łatwa do naprawy przez producenta – usterka w oprogramowaniu. Menedżer pobierania danych z PlayStation Store potrafi się nieprzyjemnie zawiesić na niektórych pobraniach. A więc, dla przykładu, PS5 może przerwać pobieranie gry na, dajmy na to, 75 proc. i już nigdy tego pobierania nie wznowić.

Pobrane częściowo gry wiszą więc w rzeczonym menadżerze pobierania. Nie można w nie zagrać, zajmują miejsce i nie można wznowić downloadu. Jak informuje IGN, jedynym sposobem na naprawienie usterki jest przywrócenie konsoli do stanu fabrycznego. I wówczas rozpoczęcie pobierania od nowa. I tak, zgadliście: również gier, które z powodzeniem wcześniej zainstalowaliśmy.

Co prawda nie znamy jeszcze natury usterki – wydaje się jednak być ona technicznie błaha i łatwa do naprawy. Problem prawdopodobnie zniknie przy okazji najbliższej aktualizacji oprogramowania konsoli. Pierwszym nabywcom – konsola jest już w sprzedaży w wybranych regionach – jednak współczuję irytacji.