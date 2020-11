PlayStation 5 bez możliwości rozszerzenia pamięci. Dodatkowe SSD podłączymy „w przyszłości”

PlayStation 5 miało umożliwiać rozszerzanie wbudowanej pamięci za pomocą odpowiednich dysków SSD. Te plany zostały jednak odłożone na nieokreśloną przyszłość. Na razie musimy się zmieścić na tym, co zapewnił producent.

Konsole do gier nowej generacji raczej nas nie rozpieszczają w kwestii wielkości dostępnej na nich pamięci. Między innymi dlatego że zdecydowano się w nich na jej bardzo szybki rodzaj. Wyraźnie nie było możliwe utrzymanie sensownej ceny konsoli przy dalszym zwiększaniu objętości rzeczonej pamięci.

Kosztujący 2,25 tys. zł Xbox Series X ma na pokładzie 1 TB pamięci, Xbox Series S za 1,35 tys. zł sprzedawany jest z 512-gigabajtową pamięcią. Obie wersje PlayStation 5 (1,85 tys. zł – 2,3 tys. zł) wyposażone są w pamięć 820 GB. Od tych wartości należy odliczyć grubo ponad 100 GB na system operacyjny. Biorąc pod uwagę fakt, że typowa gra to od 40 GB do nawet 140 GB łatwo można dojść do wniosku, że miejsce w pamięci szybko się skończy.

Xbox Series ma dedykowane mu karty pamięci. PlayStation 5 miało pozwolić na więcej. I pozwoli – ale w przyszłości.

Do konsol Xbox Series można dokupić dedykowaną mu zewnętrzną pamięć. Na dziś jest tylko jedna oferta: dodatkowy terabajt za 1,1 tys. zł. Z czasem mają się pojawić kolejne. PlayStation 5 tymczasem zapewniać miał użytkownikowi istotnie większą dowolność. Zamiast kupować niezgodne z niczym innym karty pamięci, mieliśmy mieć możliwość skorzystania z każdego dysku SSD M.2. A raczej każdego, który spełnia surowe wymagania PlayStation w kwestii wydajności, w tym wydajności pod długim obciążeniem.

Niestety redakcji The Verge udało się ustalić, że możliwość ta nie będzie dostępna dla pierwszych nabywców konsoli. Slot M.2 na pamięć SSD będzie na razie nieaktywny. Ma zostać odblokowany w ramach jednej z przyszłych aktualizacji oprogramowania konsoli.

Której? Trudno powiedzieć. The Verge w ramach realizowania tego samego materiału rozesłał zapytania do najbardziej znanych producentów dysków SSD z zapytaniem, czy Sony uruchomiło już z nimi jakiś program partnerski mający na celu sprawdzenie które pamięci spełniają wymagania konsoli. Z żadną z zapytanych firm PlayStation się jeszcze nie kontaktowało, co nie napawa optymizmem.