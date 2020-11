Pięć gier i pamięć nowej konsoli zajęta. Nowe Call of Duty zajmuje 136 GB

Nadchodzące Call of Duty: Black Ops Cold War będzie jedną z największych gier w historii, przy czym nie mam na myśli rozmiaru map w grze, lecz liczbę GB zajmowanych na dysku. Na konsolach nowej generacji do instalacji będzie potrzebne ponad 130 GB wolnego miejsca. To duży problem dla PlayStation 5 i Xboksa Series X.

Wiedzieliśmy o tym, że gry tworzone na konsole nowej generacji będą duże. Wiedzieliśmy też o tym, że pojemności pamięci SSD w nowych konsolach mogą być nieco za małe w zderzeniu z nadchodzącymi realiami rynkowymi. Teraz mamy potwierdzenie w prawdziwych liczbach. Activision pokazał pojemności, jakich wymaga Call of Duty: Black Ops Cold War. Przejdźmy zatem do konkretów.

Do instalacji Call of Duty: Black Ops Cold War będzie potrzebne:

95 GB na PlayStation 4,

93 GB na Xbox One,

133 GB na PlayStation 5,

136 GB na Xbox Series X/S.

Dla porównania, wersja na PC w pełnej jakości, z teksturami przystosowanymi do ustawień Ultra zajmie 125 GB. Jeżeli zdecydujemy się porzucić tryb Ultra, pełna gra zajmie 82 GB.

Jednocześnie Activision zaznacza, że gracze będą mogli odinstalować część modułów, co zaoszczędzi miejsce. W ten sposób można będzie usnąć kampanię single player, czy tryb Zombie.

Nowego Call of Duty zajmie na PS5 i XSX o 40–45 proc. więcej miejsca niż na konsolach odchodzącej generacji.

Dla porównania przypomnijmy, że pamięć Xboksa Series X to 1 TB, z czego użytkownikowi zostaje ok. 802 GB na instalację gier. Daje to zatem tylko sześć tytułów wielkości nowego Call of Duty.

W przypadku PlayStation 5 problem będzie jeszcze większy. Pamięć tej konsoli to 825 GB, z czego - według przecieków - użytkownik dostaje do dyspozycji 667 GB. Oznacza to, że w pamięci zmieści się (na styk!) pięć gier wielkości nowego Call of Duty.

Najgorzej wypada sytuacja najtańszego Xboksa Series S, który ma 512 GB na dane, z czego użytkownik - według przecieków - ma zaledwie 364 GB. Daje to zatem 2,6 gry wielkości Call of Duty: Black Ops Cold War.

Nowa generacja dopiero raczkuje. Jakie będą wielkości gier za kilka lat?

Można się spodziewać, że rozmiar będzie rósł. Ba, samo Call of Duty może jeszcze bardziej urosnąć, jeśli dojdą do niego dodatkowe tryby, co jest raczej tylko kwestią czasu. W obecnej generacji Call of Duty Modern Warfare z doinstalowanym pakietem Warzone zajmuje już ok. 170 GB.

Inne potężne rozmiarowo gry odchodzącej generacji to Red Dead Redemption 2 (150 GB), czy Destiny 2 Shadowkeep (165 GB). Obie powstały 5–6 lat po stercie odchodzącej generacji konsol. Trend jest jasny: uśredniając, nowsze gry klasy AAA zajmują po prostu więcej miejsca.

Przykład nowego Call of Duty pokazuje, że startowe tytuły nowej generacji zajmują tyle samo, co największe gry minionej generacji. Za kilka lat gracze mogą więc mieć problemy kiedy będą chcieli grać równolegle w kilka gier. A nie jest to przecież niezwykły przypadek, zwłaszcza biorąc pod uwagę tryby sieciowe.

To wszystko wskazuje, że myśląc o nowej konsoli trzeba mieć z tyłu głowy świadomość, że zakup dodatkowej pamięci będzie raczej koniecznością. Dla przypomnienia, w przypadku Xbox Series X/S pamięć rozszerzamy kartami, czyli autorskim rozwiązaniem o dużej wygodzie, ale też wysokiej cenie. 1 TB to ok. 1100 zł. W przypadku PlayStation 5 dołożenie pamięci wymaga rozkręcenia konsoli, ale wystarczy standardowy dysk SSD NVMe M.2, jaki znamy z komputerów stacjonarnych i laptopów.