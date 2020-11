M.Zuiko Digital ED 150-400 mm F4.5 TC1.25x IS PRO wykorzystuje wszystkie zalety systemu M 4/3

System Mikro Cztery Trzecie ma swoje wady i zalety, ale kiedy patrzę na nowy teleobiektyw M.Zuiko Digital ED 150-400 mm F4.5 TC1.25x IS PRO, widzę same zalety.

Po doniesiach o sprzedaży działu obrazowania Olympus firmie JIP (Japan Industrial Partners), fotografowie zaczęli sobie zadawać pytanie, co dalej z tą marką. Podobno ma być tylko lepiej — przynajmniej patrząc długofalowo. Tak duże zmiany nie przeszkodziły jednak w prezentacji nowego, imponującego szkła: M.Zuiko Digital ED 150-400 mm F4.5 TC1.25x IS PRO, które powinno idealnie sprawdzić się w rękach fotografów przyrody czy sportu.

150-400 mm F4.5 TC1.25x IS PRO już na początku zwraca uwagę swoją niezwykłą konstrukcją

Po pierwsze - ogniskowa. 150-400 mm w systemie Mikro Cztery Trzecie daje ekwiwalent potężnego zasięgu 300-800 mm. Po drugie, telekonwerter. Nowy teleobiektyw ma wbudowany telekonwerter 1.25x, który pozwala wydłużyć ogniskową do ekwiwalentu imponujących 1000 mm. Gdyby komuś było mało, z obiektywem można stosować także dodatkowe telekonwertery M.Zuiko Digital 1.4x MC-14 oraz M.Zuiko Digital 2x MC-20. W połączeniu z MC-20 obiektyw ten zwiększa zakres ogniskowych do 2000 mm!

Poza tym minimalna odległość ustawienia ostrości obiektywu M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO wynosi 1,3 m dla wszystkich wartości ogniskowych, a zbliżenia wykonywane są z powiększeniem 0,57x. Z wykorzystaniem wbudowanego telekonwertera wzrasta ono do 0,72x, co już pozwala na satysfakcjonujące zdjęcia makro.

Układ optyczny składa się z 28 elementów rozmieszczonych w 18 grupach. Zawiera zaprojektowaną specjalnie dla tego obiektywu soczewkę asferyczną o dużej średnicy, wykonaną w standardzie Extra-low Dispersion oraz 4 soczewki w standardzie Super Extra-low Dispersion. Ma to gwarantować skuteczną redukcję flar oraz ograniczać do minimum możliwą zmianę rejestracji rzeczywistych kolorów w całym zakresie wartości zoom. Producent chwali się, że nowy układ optyczny ma dawać wysoką rozdzielczość na całej powierzchni kadru.

Lekka i kompaktowa budowa jest odporna na warunki pogodowe

Lekka i kompaktowa jak na tego tupu teleobiektyw. M.Zuiko Digital ED 150-400 mm F4.5 TC1.25x IS PRO ma długość 314,3 mm i masę 1875 g. Z pozoru to wielka i ciężka lufa, ale kiedy pomyślimy o teleobiektywie o podobnych parametrach, ale stworzonym do systemu pełnoklatkowego, jego wagę i wymiary trzeba by pewnie podwoić, jeśli nie potrafić. Nowy obiektyw jest zatem naprawdę bardzo kompaktowy.

M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO został zaprojektowany przede wszystkim z myślą o profesjonalnym wykorzystaniu przez fotografów przyrody czy sportu. Jego konstrukcja jest zatem uszczelniona przed kurzem, mrozem i zachlapaniem. Producent zapewnia też, że można z niego korzystać również w trudniejszych warunkach pogodowych, np. podczas opadów deszczu i śniegu.

Teleobiektyw wyróżnia się także kolorem, a w zasadzie to specjalną powłoką, która odbija promieniowanie podczerwone i ma zapobiegać nagrzewaniu się wnętrza obiektywu w upalne dni. Do tego przednia soczewka obiektywu pokryta jest specjalną powłoką fluorową, co jak wiadomo, ułatwia utrzymanie obiektywu w czystości.

Warto też podkreślić, że nowy teleobiektyw ma wewnętrzny system zoom zachowujący stała długość obiektywu.

Stabilizacja do 8 EV

M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO ma wbudowany system stabilizacji. Po podłączeniu do modelu Olympus OM-D E-M1X zestaw ten ma gwarantować wydajność stabilizacji na poziomie 8 EV przy ogniskowej 300 mm. Jak twierdzi producent, to najlepszy na świecie wynik.

Fotografowie przyrody czy sportu docenią z pewnością także fakt, że system stabilizacji obrazu działa również po podłączeniu telekonwertera MC-20, który daje ekwiwalent ogniskowej 2000 mm.

Oprogramowanie OM-D E-M1X w wersji 2.0 z detekcją ptaków i wideo RAW

Wraz z nowym obiektywem zapowiedziano nowe oprogramowanie do czołowych aparatów tego producenta. Najważniejszy z nich to oczywiście Olympus OM-D E-M1X, w którym do inteligentnego Systemu Detekcji Obiektów AF dodana została funkcja detekcji ptaków. Aparat ma teraz potrafić zlokalizować w kadrze ptaka, niezależnie od jego wielkości.

Nie miałem jeszcze możliwości sprawdzenia tego w praktyce, ale jak czytamy w informacji prasowej, „w czasie fotografowania aparat w pierwszej kolejności ma ustawiać ostrość na oku ptaka, a jeśli to się nie uda, przestawia się na detekcję i śledzenia głowy lub korpusu”.

Aparaty marki Olympus słyną z funkcji Pro Capture, która zapisuje zdjęcia w buforze na bieżąco, od momentu wciśnięcia spustu do połowy. Gdy wciśniemy spust migawki, wszystkie zdjęcia z bufora są zrzucane na kartę. To niezwykłe ułatwienie dla osób fotografujących akcję. Teraz detekcja ptaków może być także stosowana w połączeniu z funkcją Pro Capture. Takie połączenie, wraz z kapitalną stabilizacją, to może być prawdziwa petarda przy fotografowaniu ptaków!

E-M1 Mark III uchwycony dzięki funkcji Capture Pro

Aparaty Olympus do tej pory nie były raczej kojarzone z narzędziami dla filmowców, ale to może się zmienić.

Nowe oprogramowanie wprowadza także możliwość zapisu ‌formatach 4K 30P/25P/24P oraz Cinema 4K 24P przez OM-D E-M1X, a także OM-D E-M1 III w 12-bitowym formacie RAW ProRes na rekorderze Atomos Ninja V HDR. Do tego otrzymujemy znacznie ulepszony algorytm stabilizacji obrazów wideo. Nowością jest także wskaźnik ostrości, który pozwala na szybkie sprawdzenie kierunku, w którym przesuwa się pole ostrości w trakcie ręcznego ustawiania ostrości.

Nowe programowanie w wersji 1.2 dla OM-D E-M1 Mark III, w wersji 3.4 dla OM-D E-M1 Mark II oraz w wersji 1.3 dla OM-D E-M5 Mark III opublikowane zostaną równolegle z oprogramowanie w wersji 2.0 dla OM-D E-M1X w dniu 3 grudnia 2020 r.

M.Zuiko Digital ED 150-400 mm F4.5 TC1.25x IS PRO — cena i dostępność w Polsce

Nowy teleobiektyw M.Zuiko Digital ED 150-400 mm F4.5 TC1.25x IS PRO ma trafić do sprzedaży w Polsce w styczniu 2021 r. w cenie 30 790 zł. Konstrukcja zapowiada się kapitalnie, o ile oczywiście ktoś potrzebuje sprzętu tego typu. To szkło powinno bezbłędnie wykorzystywać największe cechy charakterystyczne systemu Mikro Cztery Trzecie, takie jak 2-krotny crop, małe rozmiary i niska masa, świetna stabilizacja matrycy oraz zaawansowane możliwości technologiczne. Gdybym fotografował ptaki czy inną zwierzynę, długo bym się nie zastanawiam nie tylko nad wyborem systemu, ale też obiektywu.