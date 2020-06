Nadchodzą bardzo smutne wieści z Japonii. Olympus, producent aparatów i obiektywów, był zmuszony sprzedać swój fotograficzny biznes.

Olympus wydał dziś oficjalne oświadczenie, w którym informuje o sprzedaży całego swojego działu fotograficznego, w skład którego wchodzą aparaty, obiektywy oraz akcesoria. To niespodziewana i zaskakująca wiadomość, szczególnie w kontekście faktu, że jeszcze rok temu firma stanowczo zaprzeczała, że mogłaby porzucić dział foto.

Rok temu świat wyglądał jednak inaczej niż dziś. Producenci związani z obrazowaniem znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Z jednej strony pandemia dosłownie z dnia na dzień pozbawiła fotografów dochodu. Nie było ślubów, nie ma koncertów, nie odbędą się Igrzyska Olimpijskie 2020, a zatem nowy sprzęt nie jest potrzebny. Z drugiej strony, rozpoczynający się kryzys gospodarczy nie wróży najlepiej na przyszłe sezony. To czas oszczędności, nie inwestycji.

Olympus nie mówi wprost o pandemii, ale argumentuje decyzję tym, że dział foto od trzech lat przynosił straty. Można podejrzewać, że COVID–19 przelał czarę goryczy.

Co dalej z Olympusem?

Olympus Corporation sprzedał cały dział fotograficzny firmie JIP (Japan Industrial Partners), która staje się nowym właścicielem, a więc jednocześnie większościowym udziałowcem. Nazwę JIP możecie kojarzyć z poprzednich przejęć. Ta firma w 2014 roku odkupiła od Sony nierentowny dział laptopów VAIO. Japończycy mają więc doświadczenie w przejmowaniu słynnych, lecz podupadłych brandów.

Co to oznacza dla użytkownika? Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, Olympus będzie nadal istniał. Dział R&D będzie funkcjonował, podobnie jak fabryki. Możemy spodziewać się kolejnych premier i wsparcia posprzedażowego obecnych klientów. Pozostaje jednak pytanie, czy nowy Olympus nie będzie tylko cieniem samego siebie. Przykład VAIO pokazuje, że jest to niestety realny scenariusz.

Olympus ma bardzo bogate tradycje fotograficzne.

Fotograficzny biznes Olympusa istniał od 1936 r., a powstał od stworzenia obiektywu Zuiko. Obecnie Olympus jest najbardziej znany z tworzenia aparatów z wymienną optyką, w tym z lifestyle’owej linii Olympus Pen, jak i z dużo bardziej zaawansowanej serii Olympus OM-D. Olympus to także obiektywy systemu Mikro Cztery Trzecie.

Najnowsze produkty firmy to świetnie przyjęty aparat OM-D E-M1 Mark III oraz obiektyw M.Zuiko Digital ED 12–45mm F4 Pro. Oba były pokazane zaledwie cztery miesiące temu.

Trudno odmówić firmie innowacji. Olympus przez lata budował system lustrzanek Cztery Trzecie, po czym jako jeden z pierwszych producentów postawił na rozwój bezlusterkowców, za sprawą systemu Mikro Cztery Trzecie.

Więcej na temat przyszłości Olympusa powiemy w kolejnym, obszerniejszym artykule, kiedy otrzymamy stanowisko polskiego oddziału firmy.