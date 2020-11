Pierwsze nauszne słuchawki Huawei z ANC dostępne w Polsce. A wraz z nimi inteligentne okulary

Huawei właśnie wprowadził do Polski dwa zupełnie nowe urządzenia. Są to FreeBuds Studio, pierwsze nauszne słuchawki marki z dynamiczną redukcją szumów, a także inteligentne okulary Gentle Monster Eyewear II.

Kiedy myślę o słuchawkach Huawei, stają mi przed oczami całkiem udane modele prawdziwe bezprzewodowe. Tym razem Huawei stawia na coś z wyższej półki, czyli nauszne słuchawki bezprzewodowe z dynamiczną redukcją szumów. To pierwszy taki produkt firmy.

Huawei FreeBuds Studio, bo o nich mowa, to wysokiej klasy słuchawki Bluetooth z ANC. Słuchawki pozwalają na 20 godzin słuchania muzyki na wbudowanym akumulatorze, przy włączonym ANC. Po wyłączeniu redukcji czas rośnie do pełnej doby. Sprzęt obsługuje też szybkie ładownie, dzięki któremu po dziesięciu minutach na kablu słuchawki pozwolą na dodatkowe pięć godzin pracy z ANC lub 8 godzin bez ANC. Słuchawki umożliwiają podłączenie do dwóch urządzeń jednocześnie, bez konieczności ponownego łączenia przy zmianie urządzeń.

Nowe słuchawki Huaweia mają nauszniki o wymiarach 65 mm x 42 mm, wewnątrz których kryją się czterowarstwowe czterdziestomilimetrowe membrany polimerowe.

Od 20 do 30 listopada słuchawki można kupić w ofercie premierowej w cenie 999 zł i do tego w zestawie z inteligentną opaską sportową Huawei Band 4. W sprzedaży regularnej, która rozpocznie się 1 grudnia, słuchawki będą dostępne w rekomendowanej cenie 1399 zł.

Słuchawki są dostępne w sklepie internetowym huawei.pl, w oficjalnym sklepie Huawei Warszawa w galerii handlowej Westfield Arkadia (choć obecnie ta forma zakupu jest nieodstępna) oraz w sklepach: Komputronik, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD oraz X-kom.

Huawei ma też w ofercie inteligentne okulary. Po raz pierwszy w Polsce.

Drugim urządzeniem są okulary Huawei x Gentle Monster Eyewear II. Jest to druga generacja tego sprzętu, ale pierwsza, która jest dostępna w Polsce.

Zapytacie, co potrafią takie okulary? Czy właśnie wchodzimy w erę rozszerzonej rzeczywistości, powiadomień i nawigacji wyświetlanej tuż przed oczami? Na to przyjdzie jeszcze czas, a póki co inteligentne okulary Huaweia są de facto... słuchawkami.

Nie są to jednak słuchawki bazujące na przewodnictwie kostnym, jak mogłoby się początkowo wydawać. W urządzeniu zastosowano głośniki z membraną 128 mm kw. o amplitudzie 0,5 mm zapewniające - według producenta - wysoką jakość dźwięku stereo. Okulary potrafią same regulować głośność dźwięku na bazie dźwięków otoczenia. W drugiej generacji produktu rozchodzenie się dźwięku na zewnątrz jest mocno ograniczone, więc osoby postronne nie powinny słyszeć naszych rozmów, czy muzyki, której słuchamy.

Ten nietypowy gadżet kupicie w cenie 999 zł, ale tylko w premierowej ofercie, która potrwa od 20 do 30 listopada. Sprzedaż regularna rozpocznie się 1 grudnia i od tego dnia rekomendowana cena urządzenia będzie wynosić 1399 zł. Okulary są dostępne obecnie tylko w wariancie przeciwsłonecznym, a można je kupić w sklepie internetowym huawei.pl oraz w oficjalnym sklepie Huawei Warszawa w galerii handlowej Westfield Arkadia, o ile tylko galerie wrócą do normalnej pracy.