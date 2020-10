Śnieg, tornada i błyskawice na wspaniałych fotografiach. Zwycięzcy Weather Photographer of the Year zachwycają

Zjawiska meteorologiczne w swoich przeróżnych postaciach mogę stanowić świetny temat oszałamiających fotografii. Konkurs Weather Photographer of the Year 2020 jest tego doskonałym dowodem.

Śnieg, tornada i błyskawice to jedne z głównych zjawisk przyrodniczych uchwyconych i nagrodzonych w konkursie fotograficznym Weather Photographer of the Year 2020. Jury piątej edycji konkursu wybrało najlepsze prace spośród 7700 nadesłanych zdjęć. W tej galerii prezentuję najlepsze z nich, ale warto także zajrzeć na stronę konkursu, gdzie można obejrzeć wszystkie fotografie.

Zwycięzcy Weather Photographer of the Year 2020

Grand Prix Weather Photographer Of The Year 2020: „Zamieć”

Zwycięzcą konkursu i zdobywcą nagrody Grand Prix został Rudolf Sulgan. Jego fotografia „Zamieć” została wykonana zimą 2018 r. na Moście Brooklińskim w Nowym Jorku. El Nino mocno zaburzył wtedy normalne wzorce pogodowe. Największą inspiracją autora jest nadzieja, że jego dzieła odegrają choćby niewielką rolę w walce ze zmianami klimatu.

Fot. Rudolf Sulgan

Globalne ocieplenie jest główną przyczyną podnoszenia się poziomu mórz na świecie. Setki milionów ludzi mieszkających na obszarach przybrzeżnych są narażone na powodzie, z czasem także na opuszczenie i utratę swoich domów. Aby przeciwdziałać tym zmianom, możemy ograniczyć emisje i zapewnić społecznościom środki, których potrzebują, aby stawić czoła skutkom zmian klimatycznych. Nasze codzienne wybory zadecydują o tym, jak wysoko podnosi się poziom mórz, jak szybko to następuje i ile czasu mamy na ochronę naszych społeczności – mówi Rudolf Sulgan.

2. miejsce: „Wzgórza herbaciane”

Fot. Vu Trung Huan

Herbaciane wzgórze Long Coc o wschodzi słońca emanują tajemniczą energią. Na zdjęciu wyróżnia się przebijający się przez mgłę zielony kolor liści. Trzymając w ręku filiżankę herbaty, wdycham świeże powietrze, spoglądając na delikatne połacie zielonych wzgórz. Nic nie dorównuje tej sytuacji! Ci, którzy kochają przyrodę, lubią oglądać wschód słońca, stojąc na szczycie wzgórza, najwyraźniej odczują przejście między nocą a dniem. Ogromna zielona kraina nagle znalazła się w zasięgu wzroku. Kiedy słońce wschodzi, wszystko jest zabarwione światłem słonecznym, na pąkach herbaty wciąż jest błyszcząca poranna rosa, czyste piękno, które sprawia, że po prostu chcesz ogarnąć wszystko – tłumaczy Vu Trung Huan.

3. miejsce: „Potwór”

Fot. Maja Kraljik

„Przerażający wał szkwałowy to największa i zarazem najpiękniejsza struktura, jaką fotografowałem w mojej okolicy. Czekałem na jej nadejście ponad dwie godziny, a jak już dotarła, to zrobiła w okolicy niezły bałagan! – opowiada Maja Kraljik.

Young Weather Photographer of the Year: „Zamrożone życie”

Zwycięzcą w kategorii Young Weather Photographer of the Yea (do 17 lat) został 17-letniego Kolesnik Stephanie Sergeevna z Rosji za zdjęcie „Zamrożone życie”.

Fot. Kolesnik Stephanie Sergeevna

Zdjęcie przedstawia liść, który utkwił w lodzie. Chciałem zrobić to ujęcie, ponieważ jest to „część słonecznego lata zamrożonego w lodzie". Wygląda na to, że dla tego liścia, czas się zatrzymał – mówi Kolesnik Stephanie Sergeevna.

Nagroda publiczności: „Skarby Bajkału”

Fot. Alexey Trofimov

Fotografia została wykonana podczas wyprawy przez zamarznięte jezioro Bajkał. Pierwszego dnia dotarliśmy do Przylądka Kotelnikowskiego, gdzie moją uwagę przyciągnęły lodowe garby. Fotografowałem w samo południe, czyli teoretycznie w najgorszy moment dla fotografa. Tym razem jednak słońce podświetliło pięknie bloki błękitnego lodu! – wyjaśnia Alexey Trofimov.

Finaliści Weather Photographer of the Year 2020

Predawn Thunderstorm nad El Paso, Teksas

Fot. Lori Grace Bailey

„Zmrożony Żubr”

Fot. Laura Hedian

„Dam Wet”

Fot. Andrew McCaren

„El Chaltén”

Fot. Francisco Javier Negroni Rodriguez

„Spragniona ziemia”

Fot. Abdul Momin

„Mammatus Outbreak”

Fot. Boris Jordan

„Drzewa i mgła”

Fot. Preston Stoll

„Pod tęczą”

Fot. Joann Randles