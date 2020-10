Zamiast kupować nowy dysk, zwiększ pojemność tego, który masz. Tak działają obudowy rozszerzające QNAP

Miejsca na dysku coraz mniej. Usunąć nie ma czego, wszystkie dane są potrzebne - brzmi znajomo? QNAP ma proste rozwiązanie tego problemu.

Żonglowanie dużą ilością danych potrafi przysporzyć bólu głowy, zwłaszcza jeśli musimy te dane nie tylko archiwizować i tworzyć ich kopie zapasowe, ale też mieć je zawsze pod ręką na potrzeby wykonywanych projektów. Gdy wszystko, co mamy, jest potrzebne, trudno o skuteczne, a jednocześnie ekonomiczne rozwiązanie. Można kupować kolejne dyski - tyle że chcąc się dostać do ich zawartości, trzeba będzie się ustawicznie między nimi przełączać. Jeśli stosujemy NAS, można wymieniać dyski na większe - co bywa drogie i uciążliwe, gdy musimy przerzucać dane na nowe nośniki.

Na szczęście zarówno dla tych, którzy korzystają z NAS-a, jak i dla tych, którzy korzystają z dysków przewodowych, istnieje niedrogie rozwiązanie, które umożliwia rozszerzenie dostępnej pamięci bez konieczności zmiany dysków czy utraty dostępu do części plików. O kompromisie w bezpieczeństwie danych nie mówiąc.

Tym rozwiązaniem są obudowy rozszerzające QNAP TR i TL.

Jeśli miejsce na NAS lub w komputerze się kończy, rozsądnie wycenionym a przy tym w pełni bezpiecznym rozwiązaniem są obudowy typu TR, dwu- lub czterozatokowe.

Z wyglądu łudząco przypominają one NAS-y QNAP-a, dzięki czemu pasują stylistycznie do posiadanych przez użytkownika urządzeń. QNAP TR-002 jest jednak tańszy od większości NAS-ów (zwłaszcza tych z procesorem Intela), bo sam w sobie nie łączy się on z siecią. Możemy go za to wykorzystać jako rozszerzenie pamięci NAS-a lub nawet podłączyć bezpośrednio do komputera portem USB-C 3.2 gen 1.

Obudowa jest kompatybilna z dyskami twardymi stworzonymi z myślą o NAS-ach i można ją skonfigurować w dowolny tryb RAID dostępny na urządzeniach QNAP. Do tego, nawet jeśli korzystamy z obudowy jako z DAS-a bezpośrednio połączonego do komputera, możemy na nim skorzystać z szeregu aplikacji QNAP-a do zarządzania danymi, ich zabezpieczania i automatycznego robienia kopii zapasowych. Korzystając z obudowy TR w tandemie z komputerem również możemy ustawić tryb pracy RAID przełącznikiem z tyłu obudowy lub skorzystać z oprogramowania QNAP External RAID Manager, które pozwoli także na monitorowanie pracy urządzenia.

Dzięki szybkiemu złączu USB obudowa rozszerzająca QNAP TR-002 lub TR-004 zapewnia transfer plików na poziomie ok. 450 MB/s. Wystarczy to do swobodnej pracy z większością plików, a nawet do przechowywania biblioteki gier. W sytuacji gdy wiele komputerów stacjonarnych czy laptopów ma niewielkie wbudowane dyski twarde, a gry AAA zajmują nierzadko ponad 100 GB, posiadanie zewnętrznego nośnika z dużą ilością wolnego miejsca może być bardzo przydatne, jeśli chcemy mieć zainstalowanych wiele tytułów naraz.

Obudowa TR-002 jest kompatybilna z różnorodnymi urządzeniami — od serwera NAS po komputery Windows, Mac i Linux. Dzięki temu nadaje się idealnie do przenoszenia dużych plików między różnymi urządzeniami. Model TR-002 jest kompatybilny nawet z urządzeniami używającymi systemu plików exFAT (po wykupieniu dodatkowej licencji), co dodatkowo zwiększa wygodę pobierania i udostępniania plików z szerszego zakresu urządzeń.

Dla tych zaś, którzy poszukują większej szybkości, jest seria QNAP TL.

Obudowy rozszerzające QNAP TL pracują nie w oparciu o port USB, lecz o gniazdo SATA. W zestawie z obudowami TL-D400S czy TL-D1600S znajdziemy kartę PCI-E do zamontowania w komputerze stacjonarnym oraz kabel SAS/SATA 6 GB/s. Dzięki zastosowaniu bardzo szybkiego połączenia SATA można uzyskać prędkości zapisu i odczytu sięgające nawet 1900 MB/s - niemal tak szybkie, jakbyśmy korzystali z dysków SSD.

Naturalnie obudowy serii TL można również ustawić w tryb RAID przełącznikiem na obudowie zyskując, zależnie od potrzeb, większą szybkość pracy lub większe bezpieczeństwo danych. Ustawienie dysków w formie lustrzanych kopii może być zbawienne dla fotografów czy filmowców, którzy nie mogą sobie pozwolić na utratę danych gdyby któryś z nośników uległ awarii. Stosując przy tym oprogramowanie QNAP JBOD Manager można monitorować tryb pracy urządzenia, a także kontrolować jego stan, temperatury czy prędkość dysków. Jeśli wystąpi problem z którymkolwiek z dysków, aplikacja wyświetli powiadomienie na pulpicie.

Oczywiście obudowy serii TL można również podłączyć do kompatybilnych NAS-ów, wyposażonych w złącze SATA i tym samym rozszerzyć ich pojemność. W dobie pandemii i powszechnej pracy zdalnej takie urządzenie może być niezastąpionym elementem np. przy produkcji filmowej, umożliwiając międzyplatformowe udostępnianie plików między uczestnikami projektu rozsianymi nawet po całym świecie.

Obudowy rozszerzające QNAP TL są kompatybilne z systemami Windows i Linux.

Obudowa rozszerzająca to świetne rozwiązanie i do firmy, i do domu.

Nie mam złudzeń, że w dzisiejszych czasach, gdy chmura gra pierwsze skrzypce, urządzenia typu NAS służą głównie firmom i profesjonalistom, dla których backup danych i szybki do nich dostęp to podstawa codziennej pracy.

Oni zyskają najwięcej sięgając po obudowy rozszerzające do swoich urządzeń, umożliwiające im powiększenie dostępnego miejsca na dysku przy zachowaniu natychmiastowego dostępu do dotychczas przechowywanych plików. A wszystko to bez cienia kompromisu po stornie bezpieczeństwa.

Nie znaczy to jednak, że z takiego rozwiązania nie można skorzystać i w domu. Obudowa rozszerzająca jest znacznie tańszym wyjściem niż np. kupno nowego NAS-a. Wiele osób, nawet w dobie streamingu muzyki i VOD, wciąż preferuje trzymanie biblioteki multimedialnej na własnym nośniku i kupowanie filmów czy muzyki zamiast dostępu do różnorakich serwisów.



Obudowa rozszerzająca pozwoli zachować stały dostęp do rosnącej biblioteki i przyda się jeśli np. zechcemy do NAS-a podłączyć system monitoringu, którego nagrania również zajmą miejsce na dysku. Niezależnie od scenariusza - obudowa rozszerzająca to znakomite wyjście z sytuacji braku pamięci, które doceni każdy, kto na co dzień przetwarza duże ilości danych.

*Materiał powstał we współpracy z marką QNAP