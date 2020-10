NFS Hot Pursuit Remastered wjedzie na Nintendo Switcha, ale z lekkim poślizgiem

Lada moment na pecety i konsole zawita stary-nowy NFS. Deweloperzy z Criterion Games razem ze Stellar Entertainment na zlecenie Electronic Arts przygotowali Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Poznaliśmy już datę premiery gry na wszystkich czterech platformach.

NFS to seria wydawana przez Electronic Arts nieprzerwanie od 1994 r. Składa się na nią już kilka tuzinów samodzielnych produkcji takich jak Need for Speed Heat i Need for Speed Payback, reedycji i spin-offów, które trafiły na przestrzeni lat na pecety i kilka generacji konsol. Lada moment dołączy do nich kolejna gra, czyli Need for Speed Hot Pursuit Remastered.

Ta odświeżona wersja wydanego dekadę temu Need for Speed: Hot Pursuit, które samo w sobie było remakiem Need for Speed III: Hot Pursuit i Need for Speed: Hot Pursuit 2 z odpowiednio 1998 r. i 2002 r. To też kolejna tego typu reedycja ostatnich tygodni. Gra ląduje na sklepowych półkach gdzie są już Crysis Remastered, THPS1+2 Remastered i Mafia: The Definitive Edition.

EA Arts poinformowało właśnie, że przygotowaniem tego Need for Speeda zajęło się studio Criterion Games razem z programistami zatrudnionymi w Stellar Entertainment. Efekty ich współpracy będziemy mogli podziwiać już lada moment. W pierwszej kolejności gra trafi na platformy PlayStation 4, Xbox One oraz na komputery osobiste.

Gracze na pecetach i konsolach stacjonarnych zaczną uciekać przed policją już 6 listopada 2020 r. Miłą niespodzianką jest też to, że Need for Speed Hot Pursuit Remastered pojawi się również na konsoli Nintendo Switch. W tym przypadku trzeba jednak uzbroić się w cierpliwość i poczekać do 13 listopada 2020 r., gdyż ta wersja zaliczy tygodniowe opóźnienie.

Czego możemy się spodziewać po Need for Speed Hot Pursuit Remastered?

Gracze, którzy zdecydują się na zakup NFS Hot Pursuit Remastered, mogą liczyć nie tylko na odświeżoną oprawę graficzną, ale także na usprawniony asynchroniczny tryb multiplayer w ramach Autologa. Ten tryb, porównujący wyniki graczy, będzie wspierał cross-play.

Oprócz tego w ramach Need for Speed Hot Pursuit Remastered zawarte będą wszystkie dodatki, co przełoży się na sześć godzin więcej rozgrywki. Gracze będą mogli wykonać też 30 dodatkowych wyzwań, którym sprostają tylko najlepsi kierowcy w najlepszych i najszybszych samochodach.