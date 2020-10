Messenger od Facebooka kilka dni temu przeszedł redesign. Nowa ikona aplikacji nie wszystkim się spodobała. Jeżeli ty też widzisz w niej tęczę, której z jakichś powodów się boisz, podpowiadamy, jak zmienić ikonkę.

Do niedawna Messenger jednoznacznie kojarzył się z niebieskim kolorem. Charakterystyczny dymek w ikonce aplikacji raz miał gradient, a innym razem nie, ale zawsze pozostawał niebieski.

Tydzień temu Facebook odświeżył wygląd aplikacji, zmieniając ikonę i domyślny motyw kolorystyczny rozmów. Od teraz w obu miejscach widzimy gradient. Kolor niebieski przechodzi w fiolet, a następnie w pomarańcz.





W ten sposób Facebook nawiązuje do swojej innej aplikacji, a mianowicie Instagrama. W logo tego drugiego gradient pojawił się już kilka lat temu, a ponieważ teraz Facebook jest w trakcie łączenia skrzynek nadawczych Instagrama i Messengera, więc upodobnienie stylu graficznego ma sens.

Polacy przemówili: „pedalski kolor”.

To tylko jeden z komentarzy, jakimi został zalany sklep Google Play i Apple App Store, po zmianach w Messengerze. Nie jest to celowo wybrany, przesadzony do granic możliwości komentarz. Wręcz przeciwnie. Oba sklepy zostały zalane ocenami 1/5. Wiele osób wyraziło swoją opinię w znacznie bardziej niecenzuralnych słowach.

Część użytkowników utożsamia gradient z tęczą, a tęcza - jak można było się spodziewać - uderza w ich poczucie bezpieczeństwa, rodzinę i wyznawane wartości. Tęcza ich obraża. Nie wiem, jak ma się to do zjawiska widocznego na niebie po burzy, ale przestałem doszukiwać się tutaj logiki.

W każdym razie: jest tęcza – jest najniższa możliwa ocena.

Jeżeli chcesz, możesz przywrócić starą ikonkę Messengera.

Jeżeli masz Androida, najłatwiejszą metodą zmiany ikon będzie launcher z możliwością dostosowania ikonek aplikacji. Ze swojej strony polecam świetnego Nova Launcher. Ta aplikacja ma płatną wersję (polecam!), ale do zmiany ikony wystarczy ta darmowa. Kolejnym krokiem jest pobranie paczki ikon. Przykładowo może to być popularna paczka Pixel Pie Icon Pack.

W Nova Launcher musimy przejść do ustawień przytrzymując ekran główny. Następnie wybieramy „Wygląd i styl”, a później „Styl ikon”, gdzie widzimy pobraną wcześniej paczkę. To już koniec tej bohaterskiej przeprawy. Od teraz możesz mieć pewność (przynajmniej do czasu aktualizacji), że tęcza nie zaburzy twojego domowego ogniska.







A co jeśli masz iPhone’a i przeszkadza ci „tęczowe” logo, które de facto tęczą nie jest? Przede wszystkim polecam nie sprawdzać, co stoi na samym środku nowego kampusu Apple w Cupertino i nie google’ować nic o partnerze Tima Cooka. Jeśli jednak nadal nie życzysz sobie nowej ikony z gradientem, od czasu premiery iOS 14 możesz wymusić zmianę ikony korzystając ze Skrótów. Więcej na ten temat pisał Piotr Grabiec w swoim poradniku.

Polecam jednak przyzwyczaić się do gradientowej kolorystyki, ponieważ wygląda na to, że zostanie z nami na dłużej, a być może trafi też do kolejnych aplikacji Facebooka. Z reguły każdy redeisgn spotyka się początkowo z falą niechęci użytkowników, która z biegiem czasu maleje, a po kilku tygodniach nikt już nie pamięta o starym logo.