iPhone jeszcze nigdy nie był tak blisko Androida w kwestii personalizacji interfejsu. Funkcja dodana w iOS 14 pozwala na „zmianę” ikon aplikacji na ekranie głównym, a po sieci hulają już gotowe zestawy.

Już nawet pomijając nakładki producentów, które potrafią się od siebie diametralnie różnić, Android ze względu na otwartą naturę od zawsze był dużo bardziej podatny na modyfikacje wyglądu interfejsu od swojego największego konkurenta. iOS przez lata pozwalał z kolei jedynie na zmianę tapety oraz dzwonka, a także kolejności ikon, a swego czasu rewolucją były… foldery na ekranie głównym.

Apple uznał jednak, po ponad dekadzie obecności iPhone’a w sprzedaży, że pora na zmiany. Firma wprowadziła w iOS 14 nie tylko możliwość zmiany domyślnych aplikacji, ale także opcję dodawania widżetów na pulpicie. Do tego doszła opcja usuwania aplikacji z ekranu głównego — teraz po prawej stronie ostatniego pulpitu dostępna jest tzw. szufladka na aplikacje i tam można znaleźć te usunięte. Dostępna jest też aplikacja Skróty…

… i to właśnie za pomocą Shortcuts można „zmienić” wygląd ikon aplikacji w iOS 14.

Cudzysłów znalazł się tu oczywiście nieprzypadkowo, bo użytkownik nadal nie może zmienić wyglądu ikony per se. Ta zmiana wizualna polega na tym, że użytkownik usuwa aplikację z ekranów głównych całkowicie, a w jej miejsce dodaje skrót utworzony w aplikacji Skróty z przypisaną do niego ikoną. Dotknięcie takiego skrótu uruchamia wybraną aplikację.

Czy ma to jakieś minusy? Owszem, gdyż „uruchomienie” aplikacji pokazuje wpierw interfejs Shortcuts, a do tego traci się indykator powiadomień w postaci kropki z ich liczbą w prawym górnym rogu. Dla wielu osób będzie to jednak mała cena za możliwość podmiany wybranych ikon. W sieci zaroiło się zresztą od zestawów, a posiadacze iPhone’ów się na nie rzucili.

Jak „zmienić” ikony w iOS?

Aby zmienić ikony aplikacji ia inne, najpierw trzeba pobrać odpowiedni zestaw ikon na swojego iPhone’a. W sieci można znaleźć mnóstwo bezpłatnych kolekcji np. na portalu icons8.com, ale nigdy nie ma pewności, że będą one dobrze wyglądały.

Co sprytniejsi internauci wpadli więc na pomysł, by sprzedawać… paczki ikon. Wzory zasypały Pinteresta w takim stopniu, że po premierze iOS 14 ten portal przeżywa drugą młodość. Stał się on jednym ze źródeł inspiracji dla wyposzczonych ajfoniarzy.

Niezależnie od tego, czy użytkownik pobrał ikony bezpłatnie, czy też je kupił, po zapisaniu plików w galerii albo bezpośrednio na dysku iPhone’a powinien odnaleźć aplikację Shortcuts. To w niej tworzy się tzw. skróty z wybranymi przez siebie ikonami.

Po otwarciu aplikacji Skróty należy utworzyć nowy, dotykając plusika w prawym górnym rogu.

Na ekranie tworzenia nowego skrótu należy dotknąć pozycji Dodaj czynność.

Na liście czynności należy odnaleźć lub wyszukać pozycję Otwórz aplikację.

Po dodaniu akcji należy wybrać, którą z aplikacji dany skrót ma otwierać.

Na liście można przejrzeć zainstalowane aplikacje i wybrać jedną z nich.

Po jej wybraniu trzeba wcisnąć trzy kropki w prawym górnym rogu.

Potem wybiera się kolor, ikonę oraz nazwę skrótu i wybiera Do ekranu początkowego.

Tu dodaje się pobraną uprzednio ikonę i wpisuje nazwę widoczną na pulpicie.

Ikoną aplikacji może być zdjęcie lub obrazek z aplikacji Zdjęcia oraz Pliki.

Po wybraniu ikony wystarczy kliknąć przycisk Dodaj w prawym górnym rogu.

Nowa ikona trafia na pulpit zaraz obok wszystkich pozostałych, w tym tej domyślnej.

Efekty potrafią być naprawdę olśniewające, aczkolwiek przygotowanie takiego pulpitu wymaga sporo pracy.

Chętnie przyjrzę się też w poszukiwaniu inspiracji waszym kompozycjom, jeśli zostawicie je w komentarzu!