Messenger przeszedł lifting. Jest nowe logo i odświeżony wygląd

Messenger od Facebooka właśnie doczekał się solidnego odświeżenia wyglądu. Oto nowości.

Facebook właśnie rozpoczął proces aktualizacji Messengera. Kolejny użytkownicy iOS i Androida stopniowo dostają nowy wygląd i nową ikonkę aplikacji.

Messenger z nową ikonką aplikacji.

Pierwsze zmiany widać już przed włączeniem aplikacji. W logo pozostał charakterystyczny dymek czatu z błyskawicą, ale niebieski kolor ustąpił miejsca gradientowi, który przypomina nieco gradient stosowany w ikonie Instagrama. To najpewniej celowy zabieg po tym, jak Facebook połączył skrzynki nadawcze Messengera i Instagrama.

Co zmienia się wewnątrz Messengera?

Facebook pokazał wideo promocyjne, na którym chwali się kilkoma funkcjami, które albo miały już premierę i są obecne w aplikacji, albo mają być wdrożone już niebawem.

Pierwszą nowością jest zmiana domyślnego koloru chatu, a do tego pojawią się nowe warianty kolorystyczne, które można będzie zmieniać - tak jak dotychczas - osobno dla każdego czatu.

Kolejna nowość to możliwość konfiguracji reakcji na posty. Domyślny zestaw sześciu reakcji można będzie dostosować do swoich potrzeb zastępując obecne emoji dowolnymi innymi. Można to zrobić dla każdej rozmowy osobno. Do tego dochodzą też nowe naklejki i nowe „ukryte” animacje przy niektórych typach wiadomości.

Facebook zapowiada kolejne zmiany w Messengerze.

Reklama wideo skupia się na rzadziej używanych funkcjach, które mogą się jednak przydać w dobie pandemii. Mowa o wideorozmowach oraz o trybie wspólnego oglądania filmu i jednoczesnego prowadzenia wideorozmowy. Do tego w Messengerze pojawią się nowe efekty AR, choć na razie nie wiadomo dokładnie jak mogłyby działać.

Czy widzicie już nowości w najpopularniejszym komunikatorze? W moim przypadku Messenger jeszcze się nie zaktualizował. Nowości nie są przesadnie duże, ale jednocześnie zapowiadają kierunek zmian. Możemy się spodziewać jeszcze bardziej kolorowej aplikacji, nastawionej na młodsze pokolenie.



