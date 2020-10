Czasy, w których za 1000 zł można było kupić co najwyżej marzenie o dobrym telefonie, odeszły w niepamięć. Jaki smartfon do 1000 zł wybrać?

Oferta urządzeń do 1000 zł staje się coraz lepsza nie tylko z roku na rok, co wręcz z miesiąca na miesiąc. Dziś kupując telefon w tym budżecie godzimy się na naprawdę niewiele kompromisów. Zwykle dotyczą one też aparatów a i tutaj „kompromis” jest pojęciem względnym, bo wiele smartfonów do 1000 zł potrafi zrobić zdjęcia, które zadowolą przeciętnego konsumenta z nawiązką.

Oto trzy najlepsze smartfony do 1000 zł, jakie można kupić w październiku 2020 r.

Jaki smartfon do 1000 zł wybrać - Samsung Galaxy M21

To jedyny sprzęt w tym zestawieniu, który nie powstał w Chinach. Wielu konsumentów nie wyobraża sobie jednak zakupu urządzenia innej marki niż Samsung i dla nich Galaxy M21 jest najlepszym wyborem do 1000 zł. Tym bardziej, że to bodajże pierwszy sprzęt Samsunga, który naprawdę ma czym powalczyć z chińczykami w tym segmencie.

Spośród wszystkich smartfonów w zestawieniu Samsung Galaxy M21 jako jedyny oferuje panel Super AMOLED o przekątnej 6,4” i rozdzielczości 2340 x 1080 px, oferujący „prawdziwą” czerń, nasycone kolory i świetne kąty widzenia.

Na wydajność również nie sposób narzekać, podobnie jak na czas pracy. Kombinacja procesora Samsung Exynos 9611 i 4 GB RAM-u będzie wystarczająca do większości zastosowań, a 64 GB miejsca na dane raczej wystarczą na wszystkie niezbędne aplikacje, zdjęcia i filmy. Bez trudu wyciśniemy też z Galaxy M21 co najmniej dwa dni pracy, bo ma on akumulator o pojemności aż 6000 mAh

Aparaty również powinny być wystarczające: główny sensor ma 48 Mpix, a aparat z obiektywem ultrawide ma matrycę 8 Mpix. Do tego dochodzi sensor głębi 5 Mpix. Za robienie selfie odpowiada aparat o rozdzielczości 20 Mpix

Galaxy M21 ma wszystko, czego tylko przeciętny użytkownik może potrzebować - czytnik linii papilarnych na pleckach, NFC, wyjście słuchawkowe i wspomniane wcześniej przyzwoite podzespoły. Uczciwie trzeba jednak powiedzieć, że jego grubaśny „podbródek” i prominentne wcięcie na przednią kamerkę przyciągnie raczej turpistów niż estetów. W przeciwieństwie do pozostałych telefonów w zestawieniu.

Jaki smartfon do 1000 zł kupić - Motorola Moto G8 Power

Obiektywnie rzecz ujmując Motorola G8 Power nie jest najlepszym smartfonem do 1000 zł, szczególnie przez jedną bardzo istotną wadę. Subiektywnie jednak pozostaje moim ulubionym smartfonem z tego segmentu ze względu na oprogramowanie - nikt inny nie oferuje w tej cenie tak czystej, niezaśmieconej i przyjemnej w obsłudze interpretacji Androida. Jest to też dobry wybór dla osób starszych, którym nauka obsługi telefonu przychodzi z trudem - z Motorolą taki problem nie istnieje, bo nie ma tu żadnych wciskanych na siłę udziwnień. Jedynie kilka przydatnych funkcji i gestów, które łatwo opanować.

Nie licząc jednego szkopułu Motorola Moto G8 Power wszystko robi dobrze. Snapdragon 665, 4 GB RAM-u i 64 GB miejsca na dane zapewniają dostateczną wydajność. 5000 mAh akumulator zapewnia co najmniej dwa dni z dala od gniazdka. Mamy też czytnik linii papilarnych na pleckach, a nawet głośniki stereo, które grają lepiej od dowolnego pojedynczego głośnika w tej klasie.

Mamy też bardzo przyzwoity ekran IPS o przekątnej 6,4” i rozdzielczości 2300 x 1080 px oraz zestaw całkiem niezłych aparatów - 16 Mpix, 8 Mpix z obiektywem ultrawide, 8 Mpix z obiektywem tele i 2 Mpix z obiektywem macro, a także 16 Mpix aparat do selfie.

Czego więc zabrakło? Zabrakło NFC do płatności zbliżeniowych, co dla wielu osób będzie wadą nie do przeskoczenia. Płacenie telefonem z miesiąca na miesiąc staje się w Polsce coraz bardziej powszechne i telefon pozbawiony tej funkcji będzie dla wielu konsumentów skreślony na starcie. Tym niemniej jeśli ktoś telefonem płacić nie chce, to Motorola Moto G8 Power pozostaje fantastycznym wyborem do 1000 zł.

Najlepszy smartfon do 1000 zł - POCO X3 NFC

Smartfon produkcji Xiaomi to najnowsza i jednocześnie najlepsza propozycja w zestawieniu. Ba, powiem więcej - POCO X3 NFC jest urządzeniem tak dobrym i uznanym przez tak wielu recenzentów, że niejeden smartfon za 1500 zł mógłby się od niego wiele nauczyć.

Co czyni go najlepszym w klasie? Pierwsza kwestia to design i jakość wykonania. POCO X3 Pro nie wygląda jak wykrojony z tego samego szablonu, co wszystkie tegoroczne Redmi, Realme czy Galaxy. Front zawstydza niejeden droższy telefon - ramki są bardzo smukłe, a wcięcie na przedni aparat minimalne. Tył także wygląda inaczej i lepiej od większości smartfonów w tym segmencie. Jako jedyny telefon do 1000 zł POCO X3 Pro posiada też certyfikat odporności na pył i zachlapania, IP53. Nie zabrakło też NFC. Czytnik linii papilarnych umieszczono tu na przycisku uruchamiania, zaś nad i pod wyświetlaczem znajdziemy głośniki stereo.

Sam ekran również jest ponadprzeciętny. To panel IPS o przekątnej 6,67” i rozdzielczości 2400 x 1080 px, ale częstotliwości odświeżania 120 Hz. I - w przeciwieństwie do niektórych smartfonów z tej półki, które mają ekrany 90 Hz - Poco udało się tak zoptymalizować oprogramowanie, by telefon nie zacinał się na niektórych animacjach.

Spora w tym zasługa bardzo dobrej specyfikacji sprzętowej. Sercem urządzenia jest Snapdragon 732G, wspierany przez 6 GB RAM-u i 64/128 GB miejsca na dane. Za zasilanie odpowiada zaś akumulator o pojemności 5160 mAh ładowany z mocą 33 W.

Nawet aparaty są zaskakująco dobre, jak na sprzęt tej klasy. Obiektyw ultrawide z aparatem 13 Mpix i 2 Mpix macro robią zdjęcia przeciętne, ale główny sensor o rozdzielczości 64 Mpix radzi sobie naprawdę fantastycznie, jak telefon ze znacznie wyższej półki cenowej. Z przodu znajdziemy zaś aparat o rozdzielczości 20 Mpix.

Czy POCO X3 NFC ma jakieś istotne wady? Jak na tę półkę cenową - nic, co mogłoby przekreślić jego zakup. Jedyny potencjalny problem to rozmiar urządzenia. Nowy POCO jest naprawdę duży, mierząc 165,3 x 76,8 x 9,4 mm i ważąc aż 215 g. Ten telefon czuć w kieszeni. Jeśli jednak rozmiar nie ma znaczenia, POCO X3 NFC to najlepszy smartfon do 1000 zł.



