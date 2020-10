Nie licz na iPhone’a. Licz na siebie. Kalkulator w iOS 14 blokuje się po przecinku

80 interakcji

To już kolejny raz, gdy iPhone ma problemy z wykonywaniem podstawowych zadań matematycznych. Tym razem szwankuje mnożenie ułamków dziesiętnych, gdzie po przecinku mamy serię zer.

Apple ma jakiegoś przedziwnego pecha do matematyki i kalkulatora. Do dziś nadal nie ma zintegrowanego kalkulatora na iPadOS – trzeba sobie coś pobrać z App Store’a. Z kolei na iOS kalkulator jak najbardziej jest dostępny… ale chyba jego testowanie nie należy do priorytetów Apple’a. Pamiętacie przypadek, w którym ów kalkulator przerastało działanie 1 + 2 + 3? Ten błąd został załatany – ale Arek, czujny czytelnik Spider’s Web odnalazł kolejny.

Kalkulator Apple’a blokuje się, gdy próbujemy wymnożyć dowolną liczbę przez drugą, gdzie po przecinku występuje kilka zer. Dla przykładu, działanie 420 * 1,00004 dla kalkulatora Apple’a nie jest możliwe – aplikacja zablokuje wpisywanie zer po przecinku. Dokładnie tak, jak na poniższym przykładowym nagraniu:

Kalkulator Apple ma błąd. Nie pozwala na mnożenie wszystkich ułamków.

Na szczęście usterka tym razem wynika z jakiegoś drobnego, głupiego błędu w aplikacji. Niektórzy czytelnicy donoszą, że kalkulator wykonuje działania, ale nie wyświetla niektórych cyfr.

Poza tym telefon się nie zawiesza przy żadnym działaniu, aplikacja nie zwraca też wyników błędnych matematycznie – to symptomy, które mogłyby, choć nie muszą świadczyć o problemie z procesorem głównym urządzenia. Zapewne usterka zostanie rozwiązana przy jednej z kolejnych aktualizacji systemu iOS.

Szkoda tylko, że musimy czekać na przetestowanie i aktualizację całego systemu. Apple wiele rzeczy robi bardzo dobrze – wolałbym jednak, gdyby potrafił już aktualizować aplikacje przez repozytorium. Konkurencja od lat aktualizuje systemowe aplikacje przez Sklep Play czy Microsoft Store, bez wymaganego zamieszania związanego z aktualizacją całego systemu.



Jeśli trafiłeś na jakieś błędy w oprogramowaniu lub masz problemy ze sprzętem, uznaniem gwarancji albo nieuczciwym sprzedawcą, napisz do nas na adres news@spidersweb.pl.



Nie przegap nowych tekstów. Obserwuj Spider's Web w Google News.