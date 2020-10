Lightroom Classic 10 do pobrania już dziś. Co zawiera jubileuszowa odsłona?

8 interakcji

Adobe Lightroom Classic właśnie doczekał się 10. odsłony. Program będzie dostępny do pobrania już dziś, a znajdziemy w nim kilka istotnych zmian. Trudno jednak mówić o rewolucji.

Adobe Lightroom Classic po 13 latach rozwoju doczekał się dziesiątej odsłony. Wydawać by się mogło, że taki jubileusz będzie świetną okazją do wprowadzenia odważnych zmian w programie, ale nowych funkcji jest tylko kilka.

Lightroom Classic 10 wnosi kilka istotnych nowości.

Najważniejszą nowością w programie jest nowy panel Color Grading, o którym szerzej pisałem pod koniec września. Nowość zastąpi dotychczasowy panel Split Toning i będzie bardziej rozbudowaną wersją narzędzia do zmiany kolorystyki poszczególnych tonów zdjęcia. Tym razem dostaniemy kontrolę nie tylko nad partiami jasnych świateł (highlights) i cieni (shadows), ale też nad średnim zakresem tonów (midtones). Można będzie też zmieniać globalną dominantę kolorystyczną dla całego zdjęcia. W każdym przypadku mamy do dyspozycji odpowiedniki suwaków H, S, L (Hue, Saturation, Luminance) oraz zakres tonów i ostrość przejść między nimi.

Zmiana na pierwszy rzut oka nie powala rozmachem, ale w praktyce może się okazać bardzo ważna. Nowy panel bazuje na kołach kolorów i ewidentnie czerpie inspiracje z narzędzi do gradingu kolorystycznego znanych z programów do edycji wideo. Nowy panel w Lightroomie pozwoli w prosty sposób zmienić kolorystykę zdjęcia, bez potrzeby uciekania się do presetów.

Druga nowość to standardowa dla Adobe „poprawa wydajności”. Adobe obiecuje szybsze działanie narzędzi korzystających z zaznaczania pędzlem i gradientem. Całość ma bazować na lepiej zoptymalizowanej akceleracji sprzętowej ze strony karty graficznej. Do tego ma dojść szybsze przewijanie zdjęć w module biblioteki (Library), w folderach i w kolekcjach.

Pojawią się też dwie nowe możliwości powiększania obrazu. Są to Box Zoom i Scrubby Zoom. W tym pierwszym przypadku wystarczy nacisnąć przycisk CTRL (lub CMD na komputerach Mac) i narysować kursorem prostokąt, który następnie zostanie powiększony do pełnoekranowego rozmiaru. Z kolei Scrubby Zoom działa po wciśnięciu przycisku shift i pozwala podążać powiększeniem za ruchem kursora. Obie nowości działają tylko z włączoną akceleracją GPU.

Aktualizacja ucieszy użytkowników aparatów Canona, bowiem Lightroom od teraz obsługuje tethering na żywo. Można zatem w trakcie sesji podłączyć przewodowo aparat z komputerem, po czym Lightroom wyświetli już nie tylko zrobione zdjęcia, ale pokaże też podgląd Live View już w trakcie kadrowania. Można też w ograniczonym stopniu sterować aparatem z poziomu Lightrooma.

Ostatnią nowością jest dodatnie obsługi plików RAW z najnowszych aparatów, takich jak Fujifilm X-S10, Panasonic Lumix S5, Sony A7C i Sony A7S Mark III.

Lightroom 10 czy 9.5?

Jak widać, nowości jest zaledwie kilka. Część z nich jest istotna, ale przy tak skromnych zmianach nowy Lightroom równie dobrze mógłby nosić numer 9.5. Nie doczekaliśmy się żadnej rewolucji ani choćby lekkiego odświeżenia wyglądu.

To pokazuje, że pełna para idzie obecnie w rozwój Adobe Lightroom CC (bez Classic), czyli nowszego programu działającego w chmurze, napisanego z myślą o wersji webowej i z uwzględnieniem architektury ARM, dzięki czemu program działa na urządzeniach mobilnych.

Jestem bardzo ciekaw jak będzie wyglądała przyszłość Lightrooma po tym, jak Apple rozpocznie transformację swoich komputerów z architektury x86 na ARM. Adobe już teraz jest cześciowo gotowe. Lightroom CC jest już użytecznym narzędziem i widać, że ciągle się rozwija. Photoshop Mobile na razie mocno odstaje od desktopowej wersji, ale powinien być dostępny na komputery Mac z ARM już od debiutu tych urządzeń.

Można się spodziewać, że w niedalekiej przyszłości cała para pójdzie w szybki rozwój nowych wersji programów, a wersje desktopowe czekają tylko lekkie odświeżenia. Liczę jednak na to, że wersja Classic będzie wspierana i nie skończy tak jak pudełkowa edycja Lightrooma.

Adobe Lightroom Classic 10 będziesz mógł pobrać już dziś.

W momencie publikacji tekstu Lightroom Classic 10 nie jest jeszcze dostępny. Adobe oficjalnie poinformowało o nowej wersji programu, ale zostanie ona udostępniona użytkownikom dopiero za jakiś czas. Ma to być „dziś (20 października) w ciągu dnia”. A zatem czekam na sprawdzenie nowości na moim komputerze.