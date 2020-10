Komputery Mac z procesorami ARM będą miały własną imprezę. Zadebiutują jeszcze w tym roku

Jeszcze w tym roku pojawią się nowe komputery Apple’a wyposażone w procesory typu ARM, ale nie będą odciągały uwagi od iPhone’ów. Maki mają być gwiazdami trzeciej jesiennej konferencji firmy z Cupertino.

W tym roku doczekamy się nie dwóch, a trzech konferencji produktowych Apple’a. Najpierw we wrześniu pokazano najnowszą iterację zegarków Apple Watch oraz odświeżone tablety iPad Air, a teraz w najbliższy wtorek 13 października 2020 r. odbędzie się kolejny keynote. Podczas wirtualnego wydarzenia firma z Cupertino zaprezentuje światu swoje cztery nowe iPhone’y 12 i kilka innych niespodzianek.

Do tej pory sporo wskazywało na to, że razem z telefonami Apple zaprezentuje również Maki i wbrew pozorom akurat w tym roku ze względu na zapowiadane przejście na architekturę ARM w komputerach to miałoby sens. Na konferencji zapowiadanej hasłem „Hi, speed” firma mogłaby np. porównywać wydajność układu rodem z iPhone’a w obudowie MacBooka do procesorów marki Intel.

Najnowsze doniesienia wskazują jednak na to, iż tak się nie stanie, a komputerom Mac poświęcony zostanie osobna keynote.

Informacje o tym, że październikowa prezentacja skupi się na iPhone’ach, podał Mark Gurman z Bloomberga. Jeśli tylko jego informacje się potwierdzą, to Tim Cook nie będzie miał w zasadzie innego wyjścia, niż zorganizowanie kolejnej konferencji. Apple w czerwcu obiecał, że pierwsze komputery Mac z procesorami typu ARM pokazane zostaną przed końcem tego roku.

Oczywiście należy pamiętać, że w przeszłości firma składała już obietnice bez pokrycia (AirPower, pamiętamy! [*]), ale tym razem Apple nie może sobie pozwolić na blamaż. Porzucenie podzespołów Intela i przejście na procesory typu ARM w komputerach to nie jest produkcja opcjonalnego akcesorium, tylko proces zmieniający diametralnie całą kategorię produktów.

Konferencja, na której zobaczymy pierwsze komputery Apple’a wyposażone w procesory typu ARM, ma się odbyć w listopadzie. Na pierwszy ogień nie pójdzie jednak ani Mac mini, ani iMac, tylko MacBook. Nie wiadomo tylko, pojawi się następca 13-calowych MacBooków Pro lub MacBooków Air, czy też odświeżona wersja 12-calowego MacBooka, którego jakiś czas temu wycofano z oferty.



