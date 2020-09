Do Lightrooma trafi nowy panel Color Grading. Zapowiada się niemała rewolucja

2 interakcji

Lightroom - zarówno ten chmurowy, jak i w wersji Classic - doczeka się zupełnie nowego panelu Color Grading. Fani tzw. filmowego looku będą zachwyceni, ale ucieszą się też użytkownicy Instagrama.

Adobe właśnie pochwaliło się nową funkcją, która zmierza do Lightrooma. Jest nią nowy panel Color Grading, który trafi do wszystkich wersji programu.

Lightroom z panelem Color Grading. W sam raz do uzyskania filmowego wyglądu na zdjęciach.

Nowy panel będzie rozwinięciem dotychczasowego panelu o nazwie Split Toning. Mogliśmy w nim zmienić nastrój zdjęcia poprzez zmiany kolorystyki. W dotychczasowym panelu mogliśmy zdefiniować odcień i nasycenie najjaśniejszych partii oraz cieni, a także balans pomiędzy nimi.

Panel Split Toning z obecnej wersji Lightrooma CC Classic

W nowych wersjach Lightrooma panel Split Toning zostanie zastąpiony przez Color Grading. Idea jest bardzo podobna, ale nowy panel będzie znacznie bardziej rozbudowany.

Panel Color Grading z nowego Lightrooma CC.

Przede wszystkim pozwoli nam zdefiniować dominujący kolor w zakresie tonów jasnych, ciemnych, ale tym razem również średnich. Co więcej, można będzie też zdefiniować globalną dominantę kolorystyczną dla całego zdjęcia.

Pojawi się też szersza możliwość kontroli, bo każdy ton poza suwakiem Balance dostanie też drugi o nazwie Blending, odpowiedzialny za „ostrość” przejścia pomiędzy tonami.

W efekcie mamy dość niewielką zmianę, która w praktyce może się okazać kluczowa.

Nowy panel Color Grading jest inspirowany rozwiązaniami dla filmowców. Jest co prawda uproszczoną wersją rozwiązań z takich programów jak np. DaVinci Resolve, ale mimo to Lightroom zyska narzędzie do łatwego budowania filmowych efektów na zdjęciach.

Łatwego, a jednak świadomego. Dotychczas najprostszym sposobem na zbudowanie nastroju były gotowe presety, ale są one jednocześnie najbardziej bezmyślną metodą obróbki zdjęć. Dają najmniej kontroli nad parametrami, a do tego nie zawsze wiadomo, co właściwie zmieniają. Dużo lepszym pomysłem jest własnoręczna obróbka na bazie krzywej tonalnej czy suwaków HSL. Teraz dołączy do nich również panel Color Grading, który w praktyce może być najszybszą metodą na uzyskanie pożądanej kolorystyki.

Panel Color Grading może przyciągnąć uwagę instagramerów. Pozwoli uzyskać bardzo intensywne efekty kolorystyczne, które mogą się kojarzyć z filtrami z Instagrama. Tyle, że będą to filtry na sterydach, bo Lightroom zapewni o wiele większy poziom kontroli nad kolorystyką.

Nowość trafi do Lightrooma niebawem, ale Adobe nie zdradza jeszcze konkretnej daty. Wiemy tylko tyle, że nowy panel trafi do Lightrooma CC, Lightrooma CC Classic oraz do Photoshopa za sprawą wtyczki Adobe Camera Raw.