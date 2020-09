Xbox Series S w Polsce za 1349 zł. Microsoft oficjalnie potwierdził cenę

5 interakcji

Microsoft odsłonił wreszcie karty. Firma nie tylko potwierdziła dziś istnienie konsoli Xbox Series S, ale również podzieliła się jej polską ceną, która wynosi 1349 zł.

Rano do sieci wyciekła grafika prezentująca wygląd Xbox Series S, czyli nowej konsoli Microsoftu. O tym urządzeniu mówiło się od miesięcy, ale po wycieku jego istnienie zostało oficjalnie potwierdzone. Firma z Redmond uznała, że skoro mleko się rozlało, to może podzielić się również jego oficjalną ceną.

Xbox Series S będzie można kupić za 1349 zł.

Ten sprzęt będzie zarówno najmniejszą z konsol z rodziny Xbox wydanych do tej pory, jak i najmniejszą (i najpewniej najtańszą) konsolą nowej generacji. Jeśli tylko Microsoft nie zrobi nam jakiegoś psikusa, Xbox Series S będzie uruchamiać dokładnie te same gry, co Xbox Series X. Czego w takim razie zabraknie, względem Xbox Series X, żeby uzasadnić tak atrakcyjną cenę?

Wiemy już, że co najmniej kilku rzeczy. Xbox Series S zostanie pozbawiony napędu optycznego i będzie uruchamiał wyłącznie gry w wersji cyfrowej, a oprócz tego będzie miał mniejszy dysk SSD niż pozostałe konsole nowej generacji. Tańsza z konsol Microsoftu nie będzie też wyświetlać gier w rozdzielczości 4K, jedynie 1080p/1440p, ale ma, co ciekawe, wspierać tryb RTX i cechują ją lepsze parametry, niż się spodziewaliśmy.

Sony jak na razie nie ma odpowiedzi na specyfikację i cenę Xbox Series S.

Tak jak japońska firma zaprezentowała dwie konsole, tak jedyna różnica pomiędzy nimi jest taka, że ta tańsza nie ma napędu, więc trudno sobie wyobrazić, by to tańsze PlayStation 5 zrównało się z ceną Xbox Series S, zwłaszcza że zapowiada się na to, że to bazowe PS5 z napędem może być za sprawą wydajniejszego dysku SSD droższe od konsoli Xbox Series X.

Jeśli tylko Sony radykalnie nie obniży ceny swoich sprzętów, by odpowiedzieć na cenę Xboksa Series S, to osoby, którym będzie zależało na cenie bardziej niż na rozdzielczości 4K i grach na wyłączność, w naturalny sposób będą kierować się w stronę oferty Microsoftu. Nie można też zapominać o usłudze Xbox Game Pass, na którą Sony w Polsce również nie ma odpowiedzi.

Ile będzie kosztował Xbox Series X?

Tej informacji Microsoft nadal oficjalnie nie podaje, ale biorąc pod uwagę fakt, iż Xbox Series S ma być wyceniony w Stanach Zjednoczonych na 299 dol. i to przekłada się na 1349 zł, a Xbox Series X ma być wyceniony na 499 dol., to droższa z konsol powinna kosztować w naszym kraju ok. 2250 zł. To byłoby znacznie, znacznie mniej niż się spodziewaliśmy.



Nie przegap nowych tekstów. Obserwuj Spider's Web w Google News.