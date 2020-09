Marvel's Spider-Man: Miles Morales Launch Edition to tytuł, który już za kilka tygodni będzie dostępny zarówno na PlayStation 4, jak również na PlayStation 5. Nowe dane pochodzące bezpośrednio od Sony wskazują, że wersja dla PS5 zajmie mniej przestrzeni dyskowej.

Wbrew deklaracjom o „wierze w generacje konsol“, Sony postanowiło wydać szereg tytułów zarówno na PlayStation 5, jak również na starsze PlayStation 4. Jedną z takich produkcji jest Miles Morales - nowe wcielenie świetnego Spider-Mana z 2018 r. Startową grę dla PS5 kupimy także na starszą konsolę, chociaż nie zagramy na niej w standardzie 4K ani w 60 klatkach na sekundę.

Co ciekawe, Miles Morales dla PlayStation 5 zajmie mniej przestrzeni dyskowej.

Sony zaktualizowało witryny produktowe najnowszej gry. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronach wydawcy, Marvel's Spider-Man: Miles Morales Launch Edition w wersji dla PS5 zajmie 50 GB dyskowej przestrzeni. To samo Marvel's Spider-Man: Miles Morales Launch Edition w wersji dla PS4 zajmie z kolei 52 GB dyskowej przestrzeni.

Co za tym idzie, gra z teksturami 4K zajmie o 2 GB mniej przestrzeni niż ten sam tytuł dla platform poprzedniej generacji. Oczywiście 2 GB to różnica marginalna, ale warto zauważyć, że została odnotowana przez samo Sony, do tego w karcie produktowej. Potwierdza to, że rozmiary gier dla PS4 oraz PS5 będą się różnić, zapewne na korzyść nowszej konsoli.

Dlaczego gry na PlayStation 5 będą zajmować mniej miejsca, mimo tekstur 4K?

Tłumaczył to główny architekt nowej konsoli Sony - Mark Cerny - podczas jednej z prezentacji PlayStation 5. Cerny zwrócił uwagę na konstrukcję dysku HDD, z jego talerzową specyfiką. Dostęp do plików zapisanych na wirującym nośniku trwa na tyle długo, że producenci gier duplikują część zawartości, aby ta została szybciej odnaleziona oraz wczytana do pamięci. Takich sztuczek nie trzeba stosować na nośniku SSD, gdzie zapewniono równomierny dostęp zawartości.

Druga kwestia to format samych danych. Dzięki technologiom Oodle Kraken i Oodle Textures od RAD Game Tools poczyniono znaczne postępy w kompresji plików gier. Wcześniej współczynnik kompresji dla konsoli Sony wynosił 1,5 do 1. Nowy współczynnik to między 2 do 1 oraz 3 do 1. W ten sposób PlayStation 5 teoretycznie może korzystać z danych z prędkością 15 GB/s. Byłaby to najszybsza prędkość odczytu w całej branży gier wideo.

Rodzaj dysku oraz technologia kompresji w naturalny sposób zmniejszają rozmiar każdej gry wydanej na PS5. Z drugiej strony mamy pliki w wyższej jakości, np. tekstury oraz bezstratne audio, które minimalizują zdobytą przewagę. Dlatego chociaż teoretycznie gry dla PlayStation 5 mogą zajmować mniej dyskowej przestrzeni, nie zawsze musi tak być. Osoby doświadczone z produkcją gier wskazują jednak, że dzięki SSD uda się radykalnie zmniejszyć rozmiar takich cyfrowych kobył jak Call of Duty Warzone czy Destiny 2.

Trzymam za to kciuki. Zwłaszcza, że dysk SSD w PS5 pomieści wyłącznie 825 GB danych.