Nvidia potwierdza: kupujemy ARM-a! I co teraz?

Jedno z najważniejszych studiów projektowych zmienia właściciela. Nvidia oficjalnie potwierdziła plotki o wykupieniu ARM-a od Softbanku. Firma ma ambicję być potęgą w branży zajmującej się sztuczną inteligencją. Jest gotowa wyłożyć na ten cel 40 mld dol.

Jaki masz telefon w kieszeni? iPhone? Galaxy? Xperia? Xiaomi Mi? Może masz jeszcze iPada? I inteligentny zegarek? Niemal z całą pewnością sercem tego urządzenia, niezależnie od producenta, jest procesor o architekturze ARM, zaprojektowany wspólnie z brytyjską firmą o tej samej nazwie. Układy ARM są powszechnie stosowane w urządzeniach mobilnych, a ostatnimi laty coraz chętniej również w komputerach osobistych, a nawet centrach danych.

Układy projektowane przez ARM cechują się rewelacyjną relacją wydajności do zużywanej energii, deklasując od lat na tym polu Intela i AMD. Sam ARM jednak nie produkuje procesorów, a tylko je projektuje – sprzedając następnie zainteresowanym rzeczone projekty. Wśród partnerów ARM znajdują się Apple, Qualcomm, MediaTek, Nvidia, Samsung i wielu innych.

O tym, że ARM zmienia właściciela, słyszeliśmy od miesięcy. Dziś Nvidia oficjalnie potwierdza te plotki.

Raptem wczoraj pojawiła się wiarygodna informacja o procesie przejmowania ARM-a przez Nvidię, a dziś ta oficjalnie to potwierdza w rozesłanym mediom komunikacie prasowym. Wartość umowy to zawrotne 40 mld dol. Sama Nvidia, jak twierdzi w swoim komunikacie, zamierza wykorzystać pozyskane zasoby do wzmacniania swojej pozycji na rynku dostawców rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję.

Sztuczna inteligencja faktycznie zdaje się być nowym konikiem Nvidii. Wiedzą o tym chociażby użytkownicy kart GeForce, mogący korzystać z przełomowej techniki rekonstrukcji obrazu o nazwie DLSS. Wykorzystują one sztuczną inteligencję do konwersji obrazu do wyższej rozdzielczości. Karty graficzne to jednak tylko część tego, czym zajmuje się Nvidia. Firma jest ważnym dostawcą rozwiązań opartych o Internet rzeczy oraz rozwiązań dla centr danych. To właśnie tam w szczególności ma się przydać ARM, choć nietrudno sobie wyobrazić, że Nvidia będzie też chciała wzmocnić swoją pozycję na rynku urządzeń mobilnych.

Dotychczasowy właściciel ARM-a, czyli Softbank, pozostawia sobie pewną kontrolę nad studiem projektowym. W ramach zawieranej transakcji ma stać się 10-procentowym udziałowcem Nvidii. Fuzja obu firm jest teraz analizowana przez urzędy antymonopolowe i ma zostać sfinalizowana w ciągu najbliższych 18 miesięcy.

