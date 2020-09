Nowe dowody osobiste zawierać będą nasze odciski palców

Od 2 sierpnia 2021 roku, każdy nowy dowód osobisty posiadać będzie dwie cechy biometryczne właściciela. Tą drugą będą nasze odciski palców.

Wiadomość ta pochodzi od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które przedstawiło właśnie projekt nowelizacji o dowodach osobistych. Powodem zmiany jest konieczność dostosowania polskich dowodów do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z 20 czerwca 2019 roku.

Odciski palców w dowodzie osobistym

– To rozporządzenie będzie wdrażane w celu poprawy zabezpieczeń wydawania dowodów osobistych i ich obiegu w całej Unii Europejskiej. Ujednolica ono również krajowe przepisy w tym zakresie - mówi Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w MSWiA

Zapis odcisków palców w warstwie elektronicznej dowodu osobistego, oprócz spełnienia regulacji unijnej, według której dokumenty obywateli każdego kraju członkowskiego mają zawierać dwie cechy biometryczne jest trochę zbędny. W końcu nasze odciski palców i tak widnieją w bazie danych MSWiA i trafiły tam przy okazji wyrabiania nowych paszportów. Tę bazę można by było udostępnić służbom ze wszystkich państw członkowskich w ramach unijnej współpracy i w razie potrzeby sprawdzenia kogoś na terenie UE weryfikować je na podstawie numeru pesel.

Zamiast tego jednak, trzeba zapisać je ponownie, w dowodzie osobistym. To oczywiście wywoła kilka problemów. Pierwszym z nich jest oczywiście to, że możemy zapomnieć o wyrabianiu sobie nowych dowodów przez internet. Zamiast tego, od 2 sierpnia 2021 r. trzeba będzie osobiście stawić się w urzędzie, odbić swoje odciski palców i na miejscu złożyć papierowy wniosek. Złośliwi twierdzą dodatkowo, że nie każdy urząd miasta będzie posiadał odpowiednie narzędzia do pobierania odcisków palców - nie jest to jednak aż tak skomplikowany proces, więc nasi urzędnicy staną na wysokości zadania. Tak jak w przypadku paszportów.

W projekcie nowelizacji możemy znaleźć również zapis, że jeśli od danego obywatela niemożliwe jest pobranie odcisków palców, może on ubiegać się tylko i wyłącznie o krótkoterminowy dowód osobisty, ważny maksymalnie przez 12 miesięcy. Ważność długoterminowych dowodów wynosić będzie 5 albo 10 lat, czyli dokładnie tak jak teraz.

Koszt wyrobienia sobie nowego dokumentu pozostaje jak na razie nieznany.



