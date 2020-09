Poczta Polska niecałe pół roku temu ruszyła z eSkrzynką, która pozwalała zapoznać się nam z korespondencją bez wychodzenia z domu. Teraz otrzymaliśmy informację, że ta usługa zostanie wygaszona.

Koronawirus zmienił wiele obszarów naszego życia, a mała rewolucja odbyła się nawet w placówkach Poczty Polskiej. Co prawda nie udało się za jej pomocą przeprowadzić wyborów, co groziło paraliżem tej instytucji, kosztowało nas 70 mln zł i zostało z perspektywy czasu ocenione bardzo negatywnie, ale rządzący wpadli na przynajmniej jeden ciekawy pomysł i umożliwili obywatelom zapoznawanie się z ich korespondencją przez internet.

O uruchomieniu pozwalającej na to eSkrzynki od Poczty Polskiej informowaliśmy z końcem kwietnia. To właśnie wtedy w wyniku przyspieszenia prac spowodowanego pandemią uruchomiono tę usługę. Dzięki niej pocztowcy mogli za zgodą obywatela otwierać i skanować listy. Niestety to rozwiązanie, chociaż w teorii wydaje się przydatne, w praktyce takie nie jest — w maju korzystało z niego ledwie 5 tys. osób.

Poczta Polska informuje, że eSkrzynka zniknie już za kilkanaście dni.

Informacja o tym, że eSkrzynka przestanie działać, trafiła na skrzynki mailowe osób, które z tego rozwiązania korzystały. Poczta Polska przypomina, że z usługi można korzystać do 30 września 2020 r. Po tym terminie przestanie ona działać, ale nie powinno to być zaskoczeniem. Nadawcy komunikatu informują w nim, że przestają świadczyć usługę ze względu na obowiązujące przepisy uchwalone w marcu br.

Dzień 30 września br., będzie ostatnim dniem doręczania do adresatów korespondencji w formie skanu do eSkrzynki — czytamy w nadesłanym do odbiorców komunikacie

Poczta Polska zauważa jednak, że zgodnie z regulaminem dokumenty elektroniczne, które zostały uprzednio zeskanowane, będą dostępne online przez 60 dni od ich zamieszczenia. Niestety nic nie wiadomo na temat ewentualnego przedłużenia działalności eSkrzynki — a szkoda, bo to przecież wygodne rozwiązanie i to nie tylko na czas trwania pandemii.



