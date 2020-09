Ledwie pojawiły się e-dowody osobiste, a już szykuje się kolejna rewolucja. Od przyszłego roku obowiązkowo mają się w nich pojawić - zaszyte właśnie w ich warstwie elektronicznej - odciski palców właściciela.

Szykuje się nowa rewolucja w naszych dowodach osobistych. Dopiero od marca ubiegłego roku - po niemal dekadzie przetargów, afer i kilkakrotnie odkładanych startów - ruszyło wydawanie dowodów zawierających specjalną warstwę elektroniczną. I już trzeba się szykować na kolejną nowość.

Dwa odciski od każdego

W kwietniu ubiegłego roku Parlament Europejski przyjął rozporządzenie dotyczące podniesienia bezpieczeństwa dowodów osobistych obywateli Unii. Nowe dokumenty mają zawierać dwa odciski palców właściciela. Państwom unijnym dano dwa lata na dostosowanie się do tych przepisów i Polska właśnie zaczyna je wdrażać.

Zmiany wynikają z implementacji prawa unijnego, które jesteśmy zobowiązani wdrożyć do 2 sierpnia 2021 r. Od tego momentu przy wyrabianiu dokumentu tożsamości będzie konieczne pobranie odcisków palców obywatela, czyli procedura podobna jak przy paszportach - mówi Paweł Szefernaker, wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Szefernaker podkreśla, że zmiana to efekt rozporządzenia unijnego i to ono nas obliguje do wprowadzenia takiej biometrii w dowodach osobistych.

- Na przełomie tego i przyszłego roku powinna być gotowa nowelizacja prawa do przyjęcia przez parlament, tak by samorządy miały czas przygotować się do obowiązku, który zacznie obowiązywać od lata przyszłego roku - dodaje wiceminister.

Koniec ze zdalnym wnioskiem o dowód

Konieczność wprowadzenia tego rozwiązania powoduje jednak, że nie będzie już szansy na zdalne złożenie wniosku o nowy dowód. Dziś o e-dowód można wnioskować przez internet na rządowym portalu ePUAP. Wystarczy mieć wyrobiony Profil Zaufany. Sama tak wniosek składałam i zajęło mi to ledwie kilka minut.

- Niestety nie ma obecnie żadnej wygodnej i bezpiecznej formuły zdalnego oddania odcisków palców. Więc cóż w pewnym sensie niestety przepisy unijne działają wbrew naszym osiągnięciom e-administracji - mówi nam Minister Cyfryzacji Marek Zagórski.

Nowe przepisy zmienią też pracę urzędów gmin, które będą musiały posiadać odpowiednie czytniki odcisków palców. Zagórski twierdzi, że jego resort zna już wstępne szacunki kosztów doposażenia ich w takie urządzenia. - Prowadzone są jeszcze konsultacje z dostawcami i dopiero po ich zakończeniu będą podane konkretne kwoty. Ale są one póki co znacznie niższe, niż się spodziewaliśmy - dodaje minister.

Biometra dla całej Unii

Dostęp do danych biometrycznych zaszytych w e-dowodach będą mieć przede wszystkim policja, urząd celny, instytucje od dochodzeń podatkowych oraz urzędy meldunkowe. Zdaniem Komisji Europejskiej pomoże to w wykrywaniu terrorystów i przestępców, szczególnie tych gospodarczych, oraz zapobieganiu wykorzystywaniu sfałszowanych dowodów tożsamości przy przekraczaniu granic wspólnoty.

Na szczęście nie będziemy musieli masowo wymieniać posiadanych już dowodów osobistych. Ich zmiana na te z danymi biometrycznymi ma następować stopniowo wraz z wygasaniem ważności obecnie posiadanych dokumentów. Wszyscy Polacy nowe e-dowody biometryczne będą mieli w 2031 r.

Chyba, że po drodze znowu pojawią się nowe przepisy i nowe wymogi.