Prace nad Windowsem 10 20H2 zakończone. Przeźroczyste kafelki trafiają do pierwszych klientów firmowych

Jesienna aktualizacja Windowsa 10 pojawi się bez opóźnień. Nic dziwnego – to bardzo skromne uaktualnienie. Choć tym razem, dla odmiany, od razu zauważymy, że już jesteśmy na nowej wersji.

Aktualizacje Windowsa w ostatnich latach były odczuwalne głównie przez problemy techniczne u niektórych grup użytkowników. Związane jest to z faktem, że aktualnie w systemie najwięcej dzieje się w jego wnętrzu. Modernizowane są mechanizmy bezpieczeństwa, graficzne API, funkcje dedykowane programistom czy administratorom. Tak zwany Zwykły Użytkownik odczuwa uaktualnienia głównie poprzez frustrującą przerwę w pracy, gdy ta jest stosowana na jego urządzeniu.

Windows 10 20H2, dla odmiany, jest aktualizacją bardzo drobną. Wprowadza raptem kilka mało istotnych nowości – coś jak zeszłoroczne uaktualnienie Windows 10 1909. Większość nowego kodu jest już nawet na naszych urządzeniach. Łatka, która pojawi się w nieodległej przyszłości najzwyczajniej w świecie zmieni konfigurację systemu, pozbywając się starszych bibliotek. Uaktualnienie będzie więc może i drobne – ale za to od razu zauważymy, że już je mamy. Zmieni się bowiem wygląd aktywnych kafelków w Menu Start.

Windows 10 20H2 jest już gotowy.

Jest możliwe, że w ostatniej chwili testerzy z kanału Windows Insider Beta wykryją jakąś krytyczną usterkę, która wstrzyma publikację uaktualnienia. To na tym etapie wydaje się już jednak mało prawdopodobne, a Microsoft przekazał klientom firmowym informacje o uaktualnieniu, by ci mogli się na nie przygotować.

W notatce Microsoft informuje, że Windows 10 20H2 wymaga Windowsa 10 2004 ze wszystkimi aktualizacjami do czerwca bieżącego roku. Tylko urządzeniom spełniającym te kryteria aktualizacja 20H2 będzie zaoferowana w formie małej poprawki serwisowej. Urządzenia ze starszymi wersjami Windowsa otrzymają aktualizację w formie rozwojowej (feature update) – czyli takiej, która zajmie więcej czasu na instalację i która kilkukrotnie uruchomi ponownie aktualizowane urządzenie.

Obrazy instalacyjne Windowsa 10 20H2 zostały już przekazane klientom firmowym, by ci mogli sprawdzić, czy na pewno czegoś nie zepsuje w ramach infrastruktury IT ich firm. Windows 10 20H2 ma też trafić w najbliższej przyszłości do kanału wersji zapoznawczej programu Windows Insider. Dostępność dla zwykłych użytkowników przewidziana jest na przełom października i listopada.

Windows 10 20H2 – co nowego?

Zlikwidowanie koloru wiodącego z aktywnych kafelków i ikon.

Na dziś aktywne kafelki barwione są kolorem wybranym w Ustawieniach jako wiodący. W przypadku mojego komputera jest to kolor granatowy. Jednak wraz z wersją 20H2 ten kolor zostanie zastąpiony półprzeźroczystością. Zdaniem Microsoftu sprawia to, że aktywne kafelki są czytelniejsze i ładniej się komponują z resztą interfejsu systemu. Podobnież ikony: ich podlew staje się przeźroczysty, już nie jest barwy koloru wiodącego. Tak to wygląda w jasnym motywie:

Tak w ciemnym:

A tak w ciemnym z wybranym kolorem wiodącym:

Karty przeglądarki Edge w widoku przełączania aplikacji.

[ALT]+[TAB] to prawdopodobnie jeden z najczęściej wykorzystywanych skrótów klawiszowych w Windowsie. Służy do szybkiego przełączania się między aplikacjami. Wraz z wersją 20H1 ów przełącznik będzie uwzględniał otwarte w przeglądarce Edge karty. Możemy przy tym zdecydować czy chcemy widzieć wszystkie karty, kilka ostatnich – czy też nie chcieć widzieć ich wcale i zostawić wszystko po staremu.

Spartanina już nie ma.

Ta zmiana miała się dokonać w Windowsie 10 2004, ale decyzję przesunięto na przyszłą aktualizację. Wraz z aktualizacją 20H2 klasyczna wersja przeglądarki Edge na fundamencie Spartan zostanie ukryta przed użytkownikiem. Podmieniona zostanie na tę nowoczesną wersję, zbudowaną na projekcie Chromium.

Zmiana częstotliwości odświeżania w bardziej intuicyjnym miejscu.

By zmienić częstotliwość odświeżania naszego monitora, w Windowsie 10 20H2 wystarczy udać się do aplikacji Ustawienia, tam System, potem Ekran, następnie Zaawansowane ustawienia wyświetlania i już.

Informacje o systemie znikają z Panelu sterowania.

Od teraz dostępne są w nowoczesnej aplikacji Ustawienia, wraz z przyciskiem do kopiowania informacji o systemie.

Koniec powiadomień o powiadomieniach – lepsza funkcja Skupienie.

Po włączeniu trybu Skupienie, system Windows milknie, nie wyświetlając nam żadnych powiadomień. Jednak jak tylko z tego trybu wyjdziemy, system niezwłocznie zechce nas poinformować o wszystkich powiadomieniach, które przegapiliśmy. Teraz już nie będzie tego robić.

Tryb dotykowy. Nie mylić z trybem tabletu.

Ta funkcja pierwotnie miała trafić do Windowsa 10 2004. System na komputerach z ekranem dotykowym – ale które nie są tabletami – wyświetli Pulpit z nieco szerzej rozmieszczonymi elementami, co ma ułatwić interakcję dotykiem z systemem.

Nowy wygląd powiadomień.

Znikają pionowo ułożone ikonki strzałek i kółka zębatego. Podmienione zostały na intuicyjny krzyżyk do zamykania powiadomienia i trzykropek rozwijający więcej opcji.

A także, to samo co zwykle.

Czyli setki drobnych poprawek związanych z wykrytymi usterkami i możliwościami zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności.



Nie przegap nowych tekstów. Obserwuj Spider's Web w Google News.