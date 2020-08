Słonie w warszawskim zoo będą otrzymywać regularne dawki CBD. Substancja z konopi ma je uspokoić

Pracownicy warszawskiego zoo znaleźli niecodzienny sposób na uspokojenie słoni znajdujących się pod ich opieką. Zwierzęta dostaną dawki CBD pozyskiwanego z konopi siewnych. PETA krytykuje ten pomysł.

Zaczęło się od śmierci 35-letniej Erno, dotychczasowej przewodniczki stada zamieszkującego zoo w Warszawie. Po jej śmierci, dwie pozostałe słonice, czyli Fredzia i Buba zaczęły walczyć o rolę przewodnika w stadzie. Jak na razie nie doszło do żadnej poważniejszej potyczki, jednak pracownicy zoo nie chcąc ryzykować, zaczęli szukać sposobu na złagodzenie tego konfliktu.

— Fredzia i Buba przechodzą bardzo ciężki czas związany z ustaleniem nowej hierarchii, co jest o tyle trudniejsze, że tworzą tylko dwuosobową grupę. Samice są bardzo ze sobą związane i muszą teraz dograć się między sobą,co generuje sporo stresu. Z tak dużą zmianą w grupie słonie mogą się mierzyć miesiącami, a nawet latami - mówi Patryk Pyciński, opiekun słoni z warszawskiego zoo.

Słonie z warszawskiego zoo zaczną otrzymywać CBD

Sposobem tym okazała się substancja CBD pozyskiwana z konopi siewnych, który jest w pełni legalną substancją w naszym kraju. Obie słonice otrzymywać będą (czyli działające uspokajająco) dawki tej substancji, podawane razem z jedzeniem. Warszawskie zoo realizuje ten eksperyment przy współpracy z firmą DobreKonopie.pl. Na razie olej CBD podawany jest tylko Fredzi.

— Do projektu z konopiami wybraliśmy słonie, ponieważ jest to gatunek, który możemy baedzo dobrze monitorować. Wiemy, co robi każdy z naszych słoni, jak się zachowuje, czy wykazuje jakiekolwiek zaburzenia oraz jaką aktualnie zajmuje pozycję w grupie. Do tego możemy sprawdzać aktualny stan ich zdrowia - mówi dr Agnieszka Czujkowska, lekarz weterynarii i kierownik Działu Rehabilitacji Zwierząt w warszawskim zoo.

Czy to zadziała?

Tak, chociaż naukowy konsensus jeśli chodzi o stosowanie CBD wciąż jest niekompletny. Wynika to jednak z niewystarczającej liczby przeprowadzonych badań w tym zakresie. Wiemy natomiast, że podawanie tej substancji słoniom jest całkowicie bezpieczne. Twierdzi tak chciażby Komitet Ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. Uzależnienia od Narkotyków. Zdaniem ekspertów, CBD nie wywołuje żadnych efektów, które mogłyby prowadzić do uzależnienia się lub do nadużywania tej substancji.

Co do właściwości CBD obniżających poziom stresu, jednym z najczęściej cytowanych badań potwierdzających tę właściwość jest eksperyment przeprowadzony na ludzkiej grupie ochotników w 2011 r. przez naukowców z Uniwersytetu w Sao Paulo i brazylijskiego National Institute for Translational Medicine. Eksperyment polegał na symulowanym teście wystąpień publicznych. Połowa ochotników, przed takim wystąpieniem otrzymała 600 mg CBD. Druga połowa musiała zadowolić się placebo.

Wyniki badań nie pozostawiły żadnych złudzeń - ochotnicy, którzy przyjęli CBD przed swoim wystąpieniem wykazali się o wiele mniejszym lękiem i poziomem stresu podczas publicznego przemawiania. Można więc uznać, że CBD rzeczywiście obniża poziom stresu u ssaków. Nie wiadomo jednak jak to działanie przełoży się na zachowanie dwóch rywalizujących o dominującą pozycję w stadzie słoni.

Podawaniu CBD słoniom sprzeciwia się organizacja PETA

Przedstawiciele organizacji Ludzie na rzecz Etycznego Traktowania Zwierząt twierdzą, że podawanie substancji psychoaktywnych nie jest rozwiązaniem problemu, z którym borykają się warszawskie słonie.

— Zamiast stosować konopie indyjskie lub leki psychotropowe w celu przystosowania zwierząt do nienaturalnych warunków życia w niewoli,osoby odpowiedzialne za ogrody zoologiczne powinny zdać sobie sprawę,że istnieje tylko jeden środek przyjazny dla zwierząt, a mianowicie stopniowe wygaszanie hodowli słoni - mówi dr Yvonne Wuerz, biolog i przedstawicielka PETA.

Wuerz wskazuje również, że większość trąbowców przebywających w zamknięciu cierpi na problemy powodowane stresem i otyłością, co dość znacznie skraca ich długość życia w porównaniu do słoni żyjących na wolności.



