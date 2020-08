Do takiego wniosku doszli autorzy raportu dotyczącego kosztów wytwarzania energii odnawialnej, przygotowanego dla brytyjskiego ministerstwa ds. biznesu, energii i strategii przemysłowej (BEIS).

Największym zdziwieniem w tegorocznej edycji raportu jest koszt produkcji (LCOE - levelized cost of electricity) energii elektrycznej przez elektrownie fotowoltaiczne. Jeszcze w 2016 r. eksperci prognozowali bowiem, że koszt produkcji energii w 2025 r. przez naziemne elektrownie solarne wynosić będzie ok. 68 GBP/MWh, czyli 335 zł/MWh. Teraz, dzięki rozwojowi samych paneli fotowoltaicznych, koszt ten szacowany jest na 44 GBP/MWh, czyli jakieś 215 zł/MWh.

Oznacza to, że produkcja energii elektrycznej przez farmy fotowoltaiczne będzie bardziej opłacalna, niż produkowanie jej przez farmy wiatrowe na lądzie, które obecnie są najbardziej opłacalnymi instalacjami w Wielkiej Brytanii.

Skąd ten wniosek?

Autorzy raportu przyjęli, że dla farm fotowoltaicznych legitymujących się jednostkową mocą powyżej 5 MW koszty rozwoju w latach 2025-2040 będą utrzymywać się na stałym poziomie 50 GBP/kW. Do tego dochodzą koszty rozbudowy/budowy które w latach 2025-2030 mają wynosić ok. 400 GBP/kW i do 2040 r. spaść do 300 GBP/kW oraz koszty operacyjne, oszacowane przez ekspertów na 8400 GBP/MW rocznie.

Jeśli chodzi o produkcję energii, raport zakłada średni stopień wykorzystania mocy instalacji fotowoltaicznych na poziomie 11 proc. Za mało? Pamiętajmy, że raport ten dotyczy instalacji fotowoltaicznych w kraju, który nie może pochwalić się zbyt dobrymi warunkami, jeśli chodzi o pozyskiwanie energii słonecznej.

Co ciekawe, autorzy raportu założyli, że średni czas pracy instalacji fotowoltaicznych wynosić będzie 35 lat. To o 10 lat dłużej, niż w przypadku szacunków dotyczących farm wiatrowych, które według tych samych autorów produkują energię średnio przez 25 lat.

To mniej sprzyjające założenie nie wpłynęło jednak zbyt drastycznie na wynik końcowy. Według raportu koszt wytwarzania energii przez farmy wiatrowe w ujęciu LCOE będzie w 2025 r. wynosił ok. 46 GBP/MWh. Niewiele drożej, niż w przypadku elektryczności pozyskiwanej przez fotowoltaikę.

OZE coraz bardziej opłacalne

Dalszy rozwój technologii przyczynia się do coraz mniejszych kosztów produkcji energii z odnawialnych źródeł. Najnowszy raport, w przypadku lądowej energii wiatrowej i słonecznej, sugeruje koszty niższe nawet o 50 proc., niż te, które w Wielkiej Brytanii w 2013 r. prognozowano w podobnym rządowym raporcie.

W tym samym czasie, pozyskiwanie energii z węgla staje się coraz droższe ze względu na konieczność wydobywania tego surowca z coraz większych głębokości.

Pomijając nawet dyskusję o ekologii, emisji gazów cieplarnianych, itd. za niedługo może okazać się, że elektrownie węglowe staną się po prostu absurdalnie nieopłacalne i absolutnie zbędne. No chyba, że jakiś kraj, zamiast modernizować swoją sieć energetyczną stwierdzi, że żadne zmiany nie są wymagane i dalej będzie opierał się na energii pozyskiwanej z węgla. Ale to byłoby strasznie bez sensu.