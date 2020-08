Ruszyła sprzedaż Samsunga Galaxy Z Flip 5G. Kosztuje 6799 zł

Samsung Galaxy Z Flip 5G oficjalnie trafia do Polski. Cena jest tak nieznacznie wyższa od wariantu 4G, że jego zakup stracił sens.

Odświeżona wersja składanego Samsunga Galaxy Z Flip, który zadebiutował w lutym 2020 r., właśnie pojawiła się w oficjalnym sklepie producenta.

Samsung Galaxy Z Flip kosztuje 6600 zł

Jego wersja wyposażona w łączność 5G - zaledwie 200 zł więcej, 6799 zł.

To oczywiście nadal mnóstwo pieniędzy, ale prawdę mówiąc spodziewałem się o wiele wyższej podwyżki ceny przy okazji wprowadzenia łączności 5G. Samsung jednak pozytywnie zaskoczył.

Samsung Galaxy Z Flip 5G - co go różni od zwykłego Galaxy Z Flip?

Różnice są tak naprawdę tylko dwie. Pierwsza to oczywiście procesor, który umożliwia łączność 5G - Snapragon 865+, o wiele potężniejszy od modelu 855+ w zwykłym Z Flip.

Druga różnica to warianty kolorystyczne. Galaxy Z Flip dostępny jest w kolorach: fioletowym, czarnym i szarym. Galaxy Z Flip 5G trafił zaś do sprzedaży w kolorach szarym i miedzianym, przy czym ten ostatni prezentuje się chyba najładniej ze wszystkich.

Pod każdym innym względem to nadal ten sam telefon, którego recenzję możecie przeczytać na Spider's Web, lub obejrzeć na naszym kanale YouTube.

Samsung Galaxy Z Flip czy Galaxy Z Flip 5G - który wybrać?

Dla każdego, kto rozważał zakup mniejszego ze składanych smartfonów Samsunga, wybór powinien być oczywisty: wariant 5G jest tym właściwym.

Dopłata zaledwie 200 zł do znacznie lepszego procesora, ładniejszego koloru i nowego typu łączności to przy tym pułapie cenowym grosze. Nie zdziwiłbym się zresztą, gdyby Samsung w najbliższym czasie albo wycofał Galaxy Z Flipa 4G z oferty, albo - na co bardzo liczę - znacząco obniżył jego cenę. W obecnej sytuacji współistnienie obydwu produktów najzwyczajniej w świecie nie ma sensu.



