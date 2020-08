I znowu się pojawił. Tajemniczy szybki błysk radiowy wraca po dwóch miesiącach ciszy

46 interakcji

Wśród odkrytych dotychczas szybkich błysków radiowych, uwagę astronomów przykuł szczególnie jeden konkretny sygnał oznaczony jako FRB 121102, odkryty w 2012 r. Sygnał ten powtarza się regularnie przez 90 dni, po czym znika na kolejne 67 dni.

Po kolejnym pojawieniu się sygnału i analizie danych zebranych na przestrzeni pięciu lat astronomowie zauważyli, że jest to stały, 157-dniowy cykl. Dzięki temu powinni być w stanie określić, kiedy sygnał znowu się pojawi.

Punktualny co do dnia

Zgodnie z obliczeniami, zespół astronomów kierowany przez Marilyn Cruces z Instytut Radioastronomii im. Maxa Plancka po dwóch miesiącach ciszy ponownie zarejestrował sygnał FRB 121102. Wyniki obserwacji opisano w artykule opublikowanym już na portalu preprintów naukowych arXiv.

Zakładamy, że źródło sygnału będzie aktywne od 9 lipca do 14 października 2020 r., a następnie od 18 grudnia do 24 marca 2021 r. – donoszą naukowcy.

Z uwagi na ten nietypowy cykl, sygnał badany jest przez wiele zespołów badawczych na całym świecie. Jak donosi ScienceAlert, obecny sygnał obserwowany jest także za pomocą 500-metrowego chińskiego radioteleskopu, który jest aktualnie największym jednoczaszowym teleskopem na Ziemi.

Czym są szybkie błyski radiowe?

FRB, czyli szybkie błyski radiowe, to krótkotrwałe impulsy radiowe o długości do kilku milisekund. Jak na razie nie wiadomo, co jest ich źródłem. Według wielu astronomów, prawdopodobnym źródłem sygnałów są gwiazdy neutronowe.

Bazując na niezwykle krótkim czasie trwania sygnału i jego wysokiej jasności, skłaniam się ku teorii, która mówi, że źródłem FRB są gwiazdy neutronowe o bardzo silnym polu magnetycznym – mówi Kaustubh Rajwade z Uniwersytetu w Manchesterze.

FRB 121102 jest emitowany przez źródło znajdujące się w galaktyce karłowatej oddalonej od nas o ponad 3 miliardy lat świetlnych.



